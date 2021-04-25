Elbistan’ın dört gözle beklediği kadro sonunda açıldı

Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki beyin ve sinir cerrahı eksikliğini kapatacak haber bakanlıktan geldi. Sağlık Bakanlığı, Elbistan’a aralarında beyin ve sinir cerrahının da bulunduğu 5 branş için münhal kadro açtı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde 2 aydan fazla bir süredir beyin ve sinir cerrahı bulunmuyor. Hastanenin en büyük eksikliklerinden biri olan bu açığı kapatmak için girişimlerde bulunulsa da daha önceki devlet yükümlüğü kuralarında Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrılan münhal kadrolar arasında beyin ve sinir cerrahına yer verilmemişti. Başta Elbistanlılar olmak üzere çevre ilçelerdeki hastalar, Kahramanmaraş il merkezi ya da yakın illerde dertlerine çare arıyordu. Hastaları kilometrelerce yolculuk ve büyük zahmetten kurtaracak sevindirici gelişme Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 98. Dönem Devlet Yükümlülüğü kurasında yaşandı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan ilana göre; yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasından bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme yapılacak. Kura ise, 28 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 98. Dönem Devlet Yükümlülüğü ve Mazeret kuralarında Elbistan için 5 uzman hekimlik münhal kadro belirledi. Buna göre; Elbistan Devlet Hastanesi’ne acil tıp, beyin ve sinir cerrahı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile iç hastalıkları uzmanı atanacak.