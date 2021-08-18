Elbistan’ın doğuya açılan kapısına 600 milyon liralık duble yol yatırımı



AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden yapılacak açıklamada, Elbistan için hayati önem arz eden projenin toplam 600 milyon liraya mal olacağı ve 8 Eylül’de ihalesinin yapılacağı duyuruldu.

Elbistan-Malatya karayolu, sürücülerin kabusu olmaktan çıkıyor. Darlığı, standardının düşük oluşu ve virajlar nedeniyle sürücülerin zorlandığı Elbistan-Malatya karayolunun Darıca’ya kadar olan 50 kilometrelik bölümünün, bölünmüş yol olmasını sağlayacak ihale 8 Eylül’de düzenlenecek. Toplam maliyeti 600 milyon lira olan proje ile ilgili, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şehrin sorunlarının tek tek çözüme kavuşturulduğu belirtilerek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüzle görüşmelerimiz sonucunda Kahramanmaraş’ımızı Göksun-Afşin-Ekinözü-Elbistan üzerinden Malatya’ya bağlayan 50 kilometre uzunluğundaki Elbistan-Malatya yolu yapım ihalesi, 8 Eylül 2021’de gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 600 milyon lira ihale bedeli olan bu yolumuz tamamlandığında Kahramanmaraş’ımız; Akdeniz bölgesini Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine bağlayan kavşak noktası haline gelecektir. Böylece Kahramanmaraş-Malatya yolu tutarı bu proje ile birlikte 6 milyar 750 milyon liraya çıkacaktır” denildi.

Elbistan-Malatya karayolunun bölünmüş yol olmasıyla kentin gelişimi noktasında önemli bir adım atılacağı vurgulanan açıklamada, “Şehrimizin gelişimi açısından son derece önemli olan bu proje; bölgemize ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayarak, ulaşım süresini kısaltacak ve daha güvenli ulaşım imkanı sunacaktır. TBMM AK Parti Grup Başkanvekilimiz, TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız ve milletvekillerimiz adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Elbistanlıların uzun süredir hayalini kurduğu bu önemli ulaşım yatırımı ile ilgili projenin detayları henüz belli olmasa da; 2018 yılında hazırlanan projeye göre, söz konusu karayolunda sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren virajların büyük çoğunluğu ortadan kaldırılacak. Yapılacak viyadükler de rampa kesimlerini bertaraf ederek daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

O dönem yapılan proje, halen kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirmesi, bölünmüş yol haline getirilmesi, şerit sayısının arttırılması, bazı bölümlerde ise yol niteliğinin geliştirilmesi ve mesafenin kısaltılması amacıyla az bir kısımda eski yoldan ayrılarak yeni güzergâhta yol yapımı öngörülüyor. Projede, 3,5 metre genişliğe sahip 2 şeritli olarak düzenlenecek olan bölünmüş yol üzerinde 12 adet tam dönel kavşak, 4 adet altgeçit ile onlarca menfez ve birde köprü yapılması planlanıyordu.

Elbistan-Malatya Karayolundaki en önemli değişikliklerden birinin de Elbistan’a bağlı Özbek ve Sevdilli Mahallesi kesiminde yapılması öngörülüyordu. Güzergah, burada tamamen değiştirilerek yeni bir bölgeye kaydırılacak. Yeni güzergah sayesinde, keskin viraj ve dik inişlerin ortadan kalkıp mesafenin de kısalmasının sağlanması amaçlanmıştı.

Yol projesinin bitirilmesiyle birlikte Elbistan’ın, özellikle Doğu Anadolu illerinden Ankara ve İstanbul gibi illere yapılacak seyahatlerin geçiş noktası olması bekleniyor.