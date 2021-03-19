Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak

Başkan Tıraş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Elbistan’ın ağaçlandırılması için Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüz, kentimizin Karaelbistan- Demircilik Mahallesi güzergahındaki çevre yolunun her iki tarafında da ağaçlandırma çalışması yapacak. Böylelikle şehrimizin batı ve doğuya açılan her iki yolu da ağaçlarla donatılacak” dedi.

Elbistan’ın kısa zamanda yeşillenmesini sağlayacaklarını söyleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş: “Hükümetimiz bugüne kadar yurt genelinde milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu. Elbistan’da bu çalışmalardan nasibini alan şehirlerden biridir. Elbistan’da ki ağaçlandırma çalışmalarını Orman Bölge Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla devam ediyoruz. Fidanlar, Ormancılık Günü ve Orman Haftasında fidanlar toprak ile buluşacak. Elbistan’ımız için gecesini gündüzüne katan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Sayın Mahir Ünal'a şehrimize kattığı bu çalışma için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.