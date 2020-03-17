Elbistan’ın dağlarına binlerce meyve fidanı dikilecek

Başaran, kampanya çerçevesinde ilk etapta temin ettikleri ceviz, badem, alıç, yemiş ve sedir fidanlarını, kırsal mahallelerdeki sulak alanlarda toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, gelir getirici meyve fidanları ile hem vatandaşlara hem de doğaya katkı sunmak amacıyla meyve fidanı dağıttıklarını dile getirdi. İlk etapta 1000 adet meyve fidanı temin ettiklerini kaydeden Başaran, “Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriyoruz. Dikilen her fidan, Elbistan’ımızın geleceğine en büyük yatırımdır sloganı ile bir kampanya başlattık. Bu çerçevede bölgemizdeki kırsal mahallelere meyve fidanı dağıtımına başladık. Bölgemizin iklim yapısına uygun olarak ceviz, badem, alıç, sedir ve yemiş gibi meyve fidanları temin ettik. Bu fidanları mahalle muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Onlar da mahalle halkı ile birlikte sulak alanlar ve pınar çevrelerinde toprakla buluşturacak” dedi.

Meyve fidanlarının vatandaşlar açısından gelir getirici özelliği olduğuna dikkat çeken Başkan Başaran, “Bu fidanlar büyüdüğünde vatandaşlarımız hem meyvelerinden istifade edebilecek hem de gelir sağlayabilecek. Ayrıca bu fidanlardaki meyveler, yaban hayatının sürmesine de katkı sunacak. Hem de dağlarımız daha yeşil bir görüntüye kavuşacak. Startını verdiğimiz projemize, önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Fidan dikilmeye müsait tüm bölgeleri, gelir getirici ürün veren ağaçlarla donatmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.









