Elbistan’ın çöp dağını ortadan kaldıracak proje, AB’den onay bekliyor

Elbistan’ın Nurhak ilçesi girişinde bulunan ve ilçe merkezinden günlük olarak toplanan 236 ton çöpün döküldüğü alanın rehabilitasyonunu içeren proje, Avrupa Birliği Delegasyonu’na sunuldu.

Yaklaşık 30 milyon AVRO bütçesi bulunan projenin 2017 yılı başında onaylanmasının ardından Elbistan’ı çöp dağından kurtaracak çöp aktarma istasyonunun yapımına başlanacak.

Elbistan’ın Nurhak yolu girişinde bulunan vahşi çöp toplama istasyonu, çevreye yaydığı kötü kokular, görüntü kirliliği ve çıkan yangınlardan oluşan duman nedeniyle ilçe halkının en büyük sorunlarından biri olma özelliğini koruyor. 36 yıl önce ilk çöpün dökülmesinden bugüne kadar biriken yaklaşık 450 bin metreküpe ulaşan atıklar nedeniyle bir çöp dağını andıran bölgede yaz kış meydana gelen yangın, Nurhak-Elbistan karayolunda sürücülerin en büyük korkusu olmaya devam ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde esen rüzgarlar nedeniyle başta yakın yerleşim alanları olmak üzere ilçe merkezini de etkileyen dumanlar, vatandaşlar açısından büyük olumsuzluk teşkil ediyor. Kötü kokularla birlikte alandan rüzgar sayesinde tarım arazilerine dağılan poşet ve diğer maddeler de tarım arazilerini tehdit ediyor.

İlçenin yaşadığı bu önemli çevre problemini ortadan kaldıracak Katı Atık Entegre Tesisi’nin projesi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Altyapı Temel Hizmetler Birliği tarafından hazırlanıyor. Mutabakat zaptının 2012 yılında imzalandığı proje, Avrupa Birliği’ndeki bürokratik işlemlerdeki yavaşlama nedeniyle bir türlü hayata geçirilemedi. Bütçesinin yüzde 85’ini karşılayacak olan Avrupa Birliği Delegasyonu ile yaklaşık 1 yıldır sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan değişikliklerin ardından projenin onay için teslim edildiği bildirildi. Türkiye genelindeki buna benzer diğer projelerde de aynı nedenlerden dolayı gecikme yaşandığı öğrenilirken, onay alınması ile ilgili takvimin 2017 yılı başlarını bulacağı değerlendiriliyor. Bu da normal şartlarda 2017-2018 yılları arasında faaliyete geçmesi beklenen Katı Atık Entegre Tesisi için ilk kazmanın biraz gecikmeli olarak vurulacağı anlamına geliyor.

Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki vahşi çöp döküm alanlarının kapatılarak Afşin ilçesine bağlı Suluk mevkiinde yıllık 7 milyon ton çöp depolama kapasitesi bulunacak Katı Atık Entegre Tesisi’nin kurulması için başlatılan çalışmalar son hızıyla sürüyor. Kahramanmaraş İl Özel İdaresi tarafından Avrupa Birliği (AB) katılım öncesi hibe destekli (İPA) kapsamında 5 ilçe ve 215 yerleşim yerine hizmet verecek bölgesel düzenli depolama ve bertaraf tesisinin projesini öngören mutabakat zaptı 8 Mart 2012’de imzalandı. 2014 yılında Kahramanmaraş İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması ile proje Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Bu kapsamda da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Altyapı Temel Hizmetler Birliği kuruldu. 2017-2045 yılları arasındaki dönemi kapsayacak projede Bölgesel Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri için Afşin İlçesi Suluk mevkiinde 531 dekar büyüklüğünde alan için yer tahsisi sağlandı. Yıllık 7 milyon ton çöp depolama kapasitesi bulunan Katı Atık Entegre Tesisi bünyesinde Elbistan İlçesi Aktarma İstasyonu için 169 dekar mera alanının vasfı değiştirilerek birliğe ön tahsisi yapıldı. Proje ile Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri ile beldeden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarının vahşi çöp döküm alanları kapatılacak ve çöpler Afşin’deki dev tesise taşınacak. Elbistan’a ve Göksun’a aktarma istasyonu da yapılacak proje çerçevesinde Elbistan-Nurhak karayolunda bulunan döküm alanı da rehabilite edilecek.

Projenin Elbistan’ı yakından ilgilendiren yanı ise Nurhak girişinde bulunan ve bugüne kadar yaklaşık 450 bin m3 çöpün biriktiği alanın rehabilitasyonu olacak. Günlük olarak yaklaşık 250 ton çöpün döküldüğü ve 2019 yılına kadar 596 bin m3 çöpün birikmesi düşünülen bölgede, proje hayata geçtiğinde eski halinden hiçbir emare kalmayacak. 27 milyon 383 bin Euro genel bütçesi bulunan projenin Elbistan ayağında ilk olarak 169 dekarlık alanda bulunan çöpler, Afşin ilçesinde kurulacak Katı Atık Tesisi’ne taşınacak. Alan tesviye edilecek ve havalandırma bacaları yerleştirilecek. Üzeri kapatılacak ve çimlendirme yapılacak. Bu bölge Elbistan ve çevresindeki yerleşim alanlarının çöp aktarma istasyonu olacak. Buraya getirilecek çöpler, toplamda 22 adet son teknolojiye sahip çöp aracıyla aktarma istasyonundan Afşin ilçesindeki tesise götürülecek.

Projenin hayata geçmesinin ardından gerekli altyapı hazırlıklarının bitirilmesiyle birlikte ilçe merkezlerinde ikili çöp toplama sistemi başlayacak. Evsel atıklarla geri dönüşüme gönderilecek atıklar ayrı ayrı toplanacak ve ayrı depolanacak. Bu kapsamda ayrıca Kompost Tesisi, Ayrıştırma Tesisi, Dönüşüm Merkezi, depolama ve taşımanın iyileştirilmesi için ekipman sağlanması ve teknik yardım projesi uygulanacak. Katı Atık Tesisi, yıllık 7 milyon ton çöp depolama kapasitesine sahip olacak ve tam kapsamıyla hayata geçtiğinde 5 ilçenin 2047 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayacak.



