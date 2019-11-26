Elbistan’ın biyogaz potansiyeli yatırımcı bekliyor

Elbistan Belediyesi, tarım ve hayvansal atıklardan elektrik, ısı ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesislerinin kurulması için fizibilite çalışmalarında sona geldi.

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın, biyogaz tesislerinin hammadde ihtiyacı yönünden önemli bir potansiyel barındırdığını belirterek, yatırımcıları ilçeye davet etti.

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli alanlarından biri olan biyogaz kaynaklarından elektrik, ısı ve organik gübre üretimi konusu Türkiye’de son zamanlarda yavaş yavaş ivme kazanmaya başladı. Başta hayvan gübresi olmak üzere tarım ürünlerinin atıklarını fermente edilerek çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra elektrik, ısı ve organik gübre üretimi yapabilen biyogaz tesislerinin kurulumu için hayvancılık ve tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgeler tercih ediliyor. Çevreci yapısı ile ön plana çıkan biyogaz tesisleri, elektrik ve ısı üretimi ile ekonomiye sunacağı katkının yanı sıra sürdürülebilir tarım politikalarına da destek veriyor. Biyogazın yanması sırasında oluşan ısının tesis yakınındaki konutlarda veya sera ısıtılmasında kullanılması mümkün. Fermantasyon artıkları ise biyogaz tesisinden elde edilen diğer bir ürün olarak, tarım işletmecisine yüksek kaliteli gübre şeklinde geri dönüyor. Biyogaz tesisleri, bu 3 ana özelliği ile yeni yatırım sahaları açması ve istihdam oluşturması yönünden de zincirleme bir ekonomik reaksiyon başlatabiliyor.

Elbistan da, özellikle büyükbaş hayvan varlığı ile hububat ekimi yönünden Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri. Biyogazın en önemli hammadde ihtiyacını yüksek oranda karşılayabilecek potansiyele sahip olan Elbistan’ın, bu konumunu avantaja çevirmek isteyen Elbistan Belediyesi, çevre dostu biyogaz sistemi ile ilgili fizibilite çalışmalarını tamamladı.

Elbistan, biyogaz tesisi yatırım için önemli bir alan

Elbistan’ın biyogaz yatırımında önemli bir yerde bulunduğunu ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu büyük enerji yatırımıyla ilgili fizibilite çalışmalarının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın destekleri ile yürütüldüğünü belirtti.

Başkan Gürbüz, açıklamasında, “31 Mart yerel seçimleri öncesi halkımız ile paylaştığımız projelerimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan biyogaz projesinde fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Öncelikle Elbistan’ımıza yaptığımız her projede desteklerini esirgemeyen, biyogaz projesinde de her zaman yanımızda olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a çok teşekkür ederim. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde uzun yıllardır kullanılan biyogaz tesisleri, yenilenebilir enerji sektörünün en önemli alanlarından biri. Biyogaz tesisleri, gerek elektrik gerekse de ısı üretebilmek için hayvan gübresine ve tarım atıklarına ihtiyaç duyar. Bu hammadde ne kadar çok ve ulaşılabilirliği o kadar kolaysa, yatırımın kapasitesi de o oranda artabilir. Yaptığımız geniş çaplı araştırmalarda, Elbistan’ımızın da bu konudaki potansiyelinin hiç de azımsanamayacak boyutta olduğunu gördük. Bu da yatırımcılar için büyük avantaj” dedi.

İlçenin büyükbaş hayvan kapasitesinin yaklaşık 60 bin olduğunu kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, biyogaz tesisi için bir diğer önemli hammaddesi için de 500 bin dekarlık alanda hububat tarımı yapıldığının bilgisini verdi.

Bölgenin biyogaz üretimindeki potansiyelin bilinmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İlçemizde 40 baş ve üzeri 273 çiftlik bulunuyor. Bunlara ek olarak da 2 bine yakın da aile işletmesi faaliyet gösteriyor. Yine 450 bin dekar alanda arpa ve buğday üretimi yapılıyor. Bu açıdan bakıldığında hammadde sıkıntısı yaşamayacağı için biyogaz yatırımı açısından özel bir konuma sahibiz. Buradaki amacımız Elbistan’ın biyogaz üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu gün yüzüne çıkararak yatırımcı çekmektir. Biz, yatırımcılara ışık tutacak fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Ön çalışma olarak ilçemize yatırım yapmak isteyen girişimcilerimize bu raporları sunacağız. Bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcılarımızı Elbistan’a davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hava kirliliğinin büyük oranda önüne geçilecek

Biyogazın çevreci bir yatırım olduğuna dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Bu projemiz hayat geçtiğinde, yenilenebilir elektrik gün yüzüne çıkacak ve hem doğalgaz, hem de biyogaz elektriği ile çevre kirliliğinin ve hava kirliliğinin büyük oranda önüne geçmiş olacağız. Ayrıca, hem elektrik hem de ısı üretecek bu tesisler, ilçemize yeni sektörlerin kazandırılmasını da sağlayacak. Bu noktada da seracılığın yaygınlaşmasına olanak sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



