Elbistan’ın ‘ağlayan gelinleri’ ters laleler açtı

Ters lalelerin, Elbistan için çok özel bir çiçek olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “‘Ağlayan gelinler’ ilçemizin tanıtımı noktasında çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Türkiye’nin nadir bölgelerinde yetişen ve çok kıymetli olduğu için devlet koruması altında bulunan ters lale, Elbistan’a bağlı Gümüşdöven Mahallesi’nde Salavan Dağı’nın yaklaşık bin 700 metre yüksekliğindeki bir bölgede yetişiyor. Anadolu’da hüznün sembolü olarak bilinen ters laleler, yılda sadece 15 gün çiçek açıyor. Elbistan’da çiçek açan ve güzelliği dillere destan olan ters lalelerle ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ağlayan gelinlerin, renkleri, kadife hassaslığındaki çiçeği ve estetik görünümü ile adeta bir doğa harikası olduğunu söyledi.

Ters lalelerin doğal ortamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde yetiştiğini hatırlatan Gürbüz, “Ters laleler, Türkiye’nin belirli bölgelerinde yetişiyor. Dünyanın en nadide çiçekleri arasında yer alıyorlar ve nesli tehlikede olan bir çiçek türü. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan ters laleler aynı zamanda da süs bitkisi olarak da değerlendiriliyor. Bu özel çiçeğe Elbistan’da da rastlamak çok güzel. Gümüşdöven Mahallemizde ki Salavan Dağı’nda yaklaşık bin 700 metre yüksekliğinde yetişmektedir. Elbistan’da bulunan bu bitki koruma altına alınmış ve koparılması halinde cezai işlemi bulunmaktadır.

Bu bitkinin ortalama 20-30 gün ömrünün olduğu biliniyor. Ters lalelerin alandaki sayıları oldukça fazla. Bu özel bitkinin doğal ortamda yetiştiği yöreler arasında Elbistan’ın da olması ilçemizin tanınırlığı açısından çok önemli. Bizlerde dünyada ender görülen bu ters lalelerin Elbistan’da yetiştiğini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Renkleri, kadife hassaslığındaki çiçeği ve estetik görünümlü tersliğiyle adeta bir doğa harikası, herkesin bu görsel şöleni izlemesi gerekir” şeklinde konuştu.

Ters lalelerin yetiştiği Gümüşdöven Mahallesi sakinleri ise, ters laleleri görmek için çok sayıda vatandaşın bölgeye geldiğini anlattılar.

Mahalle sakinleri, “Ters laleler bu alana çok güzel bir görüntü katıyor. Bunları görmek için birçok insan buraya geliyor. Ters laleler bu bölgede ağlayan gelin olarak biliniyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ederiz. Ters lalelerin tanınırlığı için büyük gayretler gösteriyor” ifadelerini kullandılar.

Neden ‘ağlayan gelin’ deniliyor?

Ağlayan gelin adıyla bilinen ve dünyanın en nadide çiçeklerinden birisi olan ters lalenin dünyada 170’e yakın türü bulunuyor. Türkiye ise bu türlerin en çoklarının bulunduğu nadir ülkelerden birisi. Ters lale, çoğunlukla turuncu ve kırmızı renkte çiçek açıyor. Çoğunluğu turuncu renkli olan lalelerin her birisinin tepesinde sekiz başa kadar çiçek açabiliyor. Mızrak biçiminde parlak yeşil yaprakları görenlerin dikkatini çekiyor. Ters lalelerin her birinin iç kısmında bir insanın gözyaşını andıran damlacıklar yer alıyor. Bu damlacıklar hüznünden dolayı boynunu eğmiş ağlayan duvaklı bir gelini andırdığı için bölge halkı tarafından 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılıyor. Boyu 60 ile 150 cm arasında değişen laleler soğuk ve gölge yerleri seviyor. Ters lale, doğal ortamda bin 700 ve 3 bin metre yüksekliklerde, kayalık yamaçlarda ve çalılıklarda yetişiyor.