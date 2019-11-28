Elbistan’ın ağaçlandırılmasında bir ilk 2 bin 500 meyve ve çam fidanı toprakla buluşturuldu

Elbistan’ın daha yeşil bir doğaya sahip olması için başlatılan ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Sadece kasım ayı içerisinde on binlerce fidanın toprakla buluştuğu Elbistan’da farklı bir ağaçlandırma projesi hayata geçirildi. Elbistan Kaymakamlığı’nın öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 37 dönümlük alana, çam fidanlarının yanı sıra yaban armudu, badem, ceviz, alıç, at elması gibi meyve fidanları da dikildi. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen organizasyonda 2 bin 500 adet fidan, ilçenin yarınlarına nefes olması amacıyla toprakla buluşturuldu.

Fidan dikme programına, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bilal Erdem, İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Bilal Durmuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, daire amirleri, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı personelleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, TEMA Vakfı gönüllüleri, denetimli serbestlik personelleri ve vatandaşlar katıldı. Fidanlar, iş makineleri ile açılan çukurlara el birliği ile dikildi.

Organize ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçenin geleceğine yapılacak en güzel yatırımlardan birinin şehirdeki orman ve ağaç varlığının arttırılması olduğunu söyledi.

Bir süre önce ülke genelinde başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesinin devamı niteliğinde vatandaşların ve çeşitli kurumların bu önemli konuyu sahiplendiğini belirten Kaymakam Demir, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın uhdesinde gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi ve sonrasında olmak üzere ilçemizin orman varlığının artması için çaba gösteriyoruz. Burada kaymakamlık ve resmi kurumlarımız kadar da vatandaşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları yadsınamaz boyutta. Onların bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Bugün de Organize Sanayi Bölgemizin sınırları içinde kalan 37 dönümlük alanda bir ağaçlandırma çalışmamız var. El birliği ile fidanları dikiyoruz. Tabii bu ağaçlandırma projesinin, diğerlerinden bir farkı var. Burada dikilen fidanlarımızın büyük bölümü meyve fidanı. Geleceğe bırakılacak en büyük mirasın, yeşil bir doğa ve çevre olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve geleceğimize inşallah güzel bir miras bırakmak için üstümüze düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ağaçlandırma programlarına katkı ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, ilçenin daha çok ağaçlandırılması gerektiğini kaydederek, “İlçemizi ağaçlandırmak zorundayız. Vatandaşlarımızda da bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çevre kirliliği, hava kirliliğini aşmamızın başka bir yolu yok. ‘Elbistan’ın havası kirli’ diye diye havamızı temizleyemeyeceğimiz ortada. Dolayısıyla bizim bulduğumuz her yere fidan ve ağaç dikmemiz lazım. Devletin tabii ki bir takım kirli atıkları engellemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın yaktıkları yakıta dikkat etmesi gerekiyor. Benzin ve türevlerini kullanmamamız gerekiyor. Kalorisi düşük, daha çok havayı kirleten ve kaliteli olmayan kömürleri kullanmamamız gerekiyor ama üstümüze düşen başka görevler de var. Bunlardan en önemlisi de şehrin ağaçlandırılması. Ben tüm vatandaşlarımızdan, çocuklarımızın geleceği ve şehrimiz için çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyorum. Ağaçları koruma noktasında özen göstermek zorundayız. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesi de ağaç dikme kampanyalarına destek olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç da, “Bugün 2 bin 500 tane fidan diktik. Karışık meyve fidanlarını toprakla buluşturduk. Çok büyük bir katımla buradaydık. Kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okullarımız Sayın Kaymakamımız Özkan Demir’in öncülüğünde gerçekten bilinçli bir dikim gerçekleştirildi. Sistemli bir çalışma yaptık. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. İnsanlarımızda ağaç dikme bilinci oluşturduğumuz için sevinçliyiz” diye konuştu.

Fidan dikme programının ardından katılımcılara çorba ve simit ikramında bulunuldu.





