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Elbistan’ın 11 mahallesine su taşıyacak

Elbistan, Afşin ve Ekinözü’nde toplam 317 bin 270 dekar araziyi suya kavuşturacak olan Adatepe Barajı, Elbistan’daki 11 mahalleye ait verimli topraklara su taşıyacak.

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Elbistan’ın 11 mahallesine su taşıyacak

            Elbistan, Afşin ve Ekinözü’nde toplam 317 bin 270 dekar araziyi suya kavuşturacak olan Adatepe Barajı, Elbistan’daki 11 mahalleye ait verimli topraklara su taşıyacak.

            Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, barajın sulama sahasında kalan Elbistan kısmı ve yapılan 3 kısım ihalesi ile ilgili geniş bilgiler verdi.

Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilecek Adatepe Sulaması 3. Kısım işinin inşaat ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Projenin 3. Kısmı ile Göksun Nehri üzerinde bulunan ve 95 metre yüksekliğe sahip olan Adatepe Barajı’ndan alınacak su ile 112 bin 520 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Daha önce işe başlanan 1. Kısım ile 67 bin 880 dekar, 2. Kısım ile de 59 bin 460 dekar zirai araziyi suya kavuşturacak olan Bakanlık, 3. Kısım ile birlikte toplamda 239 bin 860 dekar araziye su temin etmiş olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kahramanmaraş’ı baraj, gölet ve sulama tesisleri ile donattıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Adatepe Barajı’ndan alacağımız suyu 3 kısımdan oluşan sulama projeleriyle zirai arazilere ileterek, Kahramanmaraş’ın mümbit topraklarını suya kavuşturacağız. İhalesini gerçekleştirdiğimiz Adatepe Sulaması 3. Kısım işi ile milli ekonomimize 47 milyon TL katkı sağlayarak, 29 bin 370 kişiye ek istihdam oluşturacağız. Bu projeden Elbistan’a bağlı Ağlıca, Akören, Alembey, Balıkçıl, Çatova, Doğan, Çıtlık, Eldelek, Evcihüyük, Hasankendi ve Küçükyapalak mahallerimiz istifade edecek. Şimdiden hayırlı olsun inşallah.”

            Göksun’un 20 kilometre kuzey doğusunda yer alan Adatepe Barajı, Göksun Çayı üzerinde kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup, 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip.  

Barajın gövde dolgu hacmi 5,4 milyon metreküp. Sulama ve sanayi suyu sağlamak maksadıyla da inşa edilen Adatepe Barajı ile cazibeli olarak 232 bin 440 dekar, pompajlı olarak 83 bin 100 dekar olmak üzere, toplam 317 bin 270 dekar arazi sulanacak.

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