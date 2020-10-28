Elbistan’ı şanlı bayrağımızla donatalım çağrısı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Vatan topraklarından atılmak istenen Türk milleti, Türkiye Cumhuriyetinin 29 Ekim 1923'te kurulmasıyla yeniden doğmuştur” diyerek bu özel gün için tüm Elbistan’ın Türk bayrakları ile donatılması çağrısını yaptı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “29 Ekim, imkansıza inanmaktır, dünyanın karşısında dimdik durmaktır, yiğitçe meydan okumaktır” ifadesi ile cumhuriyetimiz için Elbistan'ın ay yıldızlı bayrağımızla süslenmesini istedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97.yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Bayramımızın 97.yılını pandeminin gölgesinde biraz buruk ve sembolik düzeyde icra ediyoruz. Ancak bunun gururumuzu ve coşkumuzu azaltmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tarihimizi çok iyi bilmek, çok iyi öğrenmek ve çok iyi anlamak zorundayız. Yaklaşık yüz yıl önce aziz milletimiz, Büyük Atatürk' ün önderliğinde, tarihte eşine az rastlanan ve pek çok millete örnek olmuş bir varoluş – yok oluş mücadelesi vermiştir. Dünyaya efendilik taslayan emperyalist güçler ülkemizi işgale başlamışlar, tüm tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan milletimizin boynuna esaret zincirini takmaya kalkmışlardır. Vatan topraklarından atılmak istenen Türk milleti, Türkiye Cumhuriyetinin 29 Ekim 1923'te kurulmasıyla yeniden doğmuştur” dedi.

Türkiye’nin, bulunduğu zorlu coğrafyada her zaman mücadele içinde olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, “Cumhuriyet milletimizin tarihsel çıkış yoludur. Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk, önder kişiliği ile bu yolun dünya ile birleşmekten, uluslararası yarıştan kopmamaktan, bilim ve çağdaşlıktan geçtiğine işaret etmiştir. Dünyanın en güzel coğrafyasında, ama üzerinde hiç bir zayıf devleti barındırmamış zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihimiz hep mücadelelerle geçti. Bugün de yine emperyalist güçlerle ve onların maşası olan ülke ve örgütlerle olan mücadelemiz kuzey Irakta, Suriye'de, Doğu Akdeniz ve Libya' da ve hatta kardeş ülkemiz Azerbaycan' da tüm kararlılığıyla sürmektedir. İnanıyoruz ki! Biz bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk yoktur. Çağlar açıp kapatan ecdadımızın büyüklüğüne tarih ve bütün dünya defalarca şahitlik etmiştir.

Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını; kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Değerli hemşerilerim, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızı tekrar kutluyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, mesajında 29 Ekim’i, imkansıza inanmak, dünyanın karşısında dimdik durmak, yiğitçe meydan okumak olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

“Cumhuriyet, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadele tarihidir. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, bağımsızlığını ve özgürlüğünü her şart altında korumaya ant içmiş bir milletin bu uğurda yapmış olduğu fedakâr mücadelenin tarihidir. Bizler bağımsızlığını tırnaklarıyla kazıyarak bu günlere ulaşan bir milletiz. Cumhuriyet çatısı altında birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak daha nice mutlu yıl dönümler yaşayacağımıza inanıyorum.”

Başkan Gürbüz, “Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmalıdır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Milletçe bize düşen görev; barış ve kardeşliğimize sahip çıkarak, ortak paydamız olan, devlet ve cumhuriyet değerlerimizi ilelebet korumaktır. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltmeli, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmalıyız. Türk milleti milli birlik ve beraberlik duygusunu her zaman diri tutacaktır. Bu inançla Cumhuriyetin ışığında çalışıyor, üretiyor ve geleceği inşa ediyoruz. Geçmişten aldığımız 97 yıllık emanetimizi sonsuza kadar büyük bir gururla ve onurla taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” cümleleri ile mesajını tamamladı.