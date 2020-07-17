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Elbistan’ı Libya sıcakları kavuracak

Libya üzerinden gelen çöl sıcakları, Elbistan’ı kavuracak. Bu sene 3.kez görülen sıcaklık rekoru ile Elbistan’da termometreler 38 dereceyi görecek.

Elbistan’ı Libya sıcakları kavuracak
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Libya üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası, Pazar gününden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bir süredir sıcak havanın etkisinde olan Elbistan’da, termometreler rekor seviyede yükselecek.

Uzmanlara göre, beklenen sıcaklıkların Türkiye'de her zaman karşı karşıya kalmadığı bir durum. Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası bu sene üçüncü kez görülecek. Başta yurdun doğu bölgelerinde oldukça etkili olması beklenen sıcak havanın İç Anadolu ve Akdeniz'de de etki düzeyinin yüksek olacağı tahmin ediliyor. Elbistan’da Pazar gününden başlayarak artışa geçecek sıcaklıklar, Pazartesi günü 40 dereceye yaklaşacak. Salı günü düşüşe geçen sıcaklıklar, Çarşamba gününden itibaren de mevsim normallerinde seyredecek.

Belirtilen sıcaklıkların gölgedeki rakamlar olduğunu kaydeden uzmanlar, güneşin altında 10 derece daha fazla hissedileceğini dile getiriyorlar. Sıcak hava şartlarında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, bol bol da sıvı tüketilmesini istediler

Yerel Manşetler
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