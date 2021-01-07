Elbistan’ı kaplamıştı, adında ‘radyasyon’ olması korkuttu

Elbistan’da, yeni yılın ilk günlerinden itibaren havaların iyice soğumasıyla birlikte 4 gün boyunca etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Elbistan’da bu kadar yoğun ve uzun süreli olarak yaşanan bu doğa olayına şahitlik etmeyen çok sayıda vatandaş, şehrin yüksek noktalarına çıkarak sis denizini görüntüledi. Sisin yoğunluğu 7 Ocak sabahı itibariyle azalınca güneş kendisini yeniden gösterdi.

Küçük su damlacıklarının veya kristallerin yere yakın hava tabakasında yayılmasıyla oluşan sis, farklı oluşum şekillerine dayanıyor. Genel olarak sis, belirli bir yüzeyin üzerini kaplayan stratus bulutu veya yere inmiş stratus bulutu olarak da tanımlanıyor. Yatay görüşü 1000 metrenin altına düşüren yere yakın hava tabakasında yayılmış küçük su damlacıkları veya kristallerden oluşan sis, oluşum şekillerine göre 2 ana grupta toplanıyor. Elbistan’da etkili olan sis ise radyasyon sisi grubuna giriyor. Her ne kadar adı radyasyon olarak belirlense de; açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın havanın soğuması ve çiğ noktasına düşmesinin doğurduğu bir meteorolojik olaydan ibaret bir durumun oluşması ise şu şekilde açıklanıyor:

“Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava soğuktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece başlar, gündüz hava ısınınca, öğleye doğru ortadan kalkar.”





