Elbistan’ı en güzel dizelerde yansıtan şairler belli oldu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Elbistan’ temalı şiir yarışmasında dereceye giren şairlerin, titiz bir değerlendirme sürecinin ardından belirlendiğini söyledi.

Kaybedeni olmayan bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Başkan Gürbüz, “Elbistan’ı yüreğinde hissedip dizelere döken tüm şairlerimize teşekkür borçluyuz” dedi.

Elbistan temalı şiir yarışmasında kazanan isimler belli oldu. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 15 Ocak 2021 tarihinde sona eren Elbistan temalı şiir yarışmasına, başta yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 261 şair 312 şiir ile katıldı. Şiirler, şair ve yazarlar Mehmet Taş, Mehmet Gözükara, Mahir Başpınar ve Edebiyat Öğretmeni Akif Dut’tan oluşturulan seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi. Seçici kurul, şairlerin kalemlerinden kağıda döktükleri her heceyi ve her mısraı, inceleyerek dereceye giren isimleri seçti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şiir yarışmasının sonuçlarında şeffaflığı sağlamak için rumuz isimler üzerinden değerlendirme yapıldığının altını çizdi.

‘Bu yarışmada yer alan tüm şiirler bizim için özeldir’ diyen Başkan Gürbüz, “Elbistan’ı, şairlerin gözünden yorumlamak, kentimizi bir de gönül gözünden bakanlardan dinlemek istemiştik. Elbistan temasıyla düzenlediğimiz şiir yarışmamızda değerlendirme süreci tamamlandı. Şiirler, şair ve yazarlar Mehmet Taş, Mehmet Gözükara, Mahir Başpınar ve Edebiyat Öğretmeni Akif Dut’tan oluşturulan seçici kurulumuz çalışmalarını bitirdi ve dereceye girecek eserleri tespit etti. Tüm seçici kurul üyelerimize, bu süreçteki destekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Çok şeffaf bir çalışma sürdürdüler. Her şiire, tarafsız bir gözle bakıp en güzeli seçmek için tüm birikimlerini kullandılar” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, “312 şiirde bizim aradığımız, Ceyhan’dı, Şardağı’ydı, dokunan bir kilimdi, Ulu Cami’in heybeti, tarih kokan sokakları, insanının kadirşinaslığı, özlemi, hayalleri, düğünü, ağıtıydı. Bizi biz yapan değerleri aradık mısralarda ve kurulumuz da ona göre kararını verdi. Bu yarışmada kaybeden olmadı. Katılan tüm şairlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu bize ki; kendine şiir yazdıran bir şehrin evlatlarıyız. Ödül törenimiz, pandemi nedeniyle mayıs ayında düzenlenecek. İnşallah o tarihte dereceye güren tüm şairlerimizin katılımı ile ödüllerini takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren şiirler

Hece ile yazılmış şiirlerde birinciliği Elbistan Şehrengizi adlı şiiriyle Huriye Erdugan kazandı.

Mustafa Doğan ise Ata Yurdum Elbistan şiiriyle ikinci, Yahya Özkök de Masaldan Çıkmış Şehir adlı şiiriyle 3.oldu. Aynı dalda Saltuk Buğra Bıçak, Mustafa Tapar ve Mehmet Osmanoğlu da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Serbest yazılmış şiirlerde ise İbrahim Şaşma Hasbihal adlı şiiriyle birincilik elde etti. Ayla Çelikhan Çırak Gönül Telim Elbistan şiiriyle ikinci, Güven Doğan ise Şehr-ş Zaman: Elbistan adlı şiiriyle üçüncü oldu. Bu dalda mansiyon ödülleri ise Cuma Yılmaz, Hulusi Genç ve Merve Mert’e verildi.

Ahmet Bulut, Haşim Kalender, Fuat Bostancı, Caner Uğur, Hülya Taş, Celalettin Arslan ve İlhan Şola da jüri özel ödülüne layık görüldü.



