Elbistan’ı anlatacak şiir yarışmasının detay ve ödülleri belli oldu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki tüm şair ve yazarları Elbistan’ı gönülleri ile dinleyip duyduklarını kalemle dile getirmeleri için ‘Kendisine şiir yazılan şehir’ mottosuyla yarışma şiir yazmaya davet etmişti. Bu davet, çok sayıda şair tarafından karşılık görmüştü. Elbistan Belediyesi, şiir yarışmasının detaylarını tamamlayarak verilecek ödüllerle ilgili çalışmasını bitirdi. Bu amaçla 4 kişilik seçici kurul oluşturuldu.

Yarışmaya katılacak şiirler, Elbistan Belediyesi’nin [email protected] adresine gönderilecek. Elbistan’ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve şehrimizin ruhunu yaşatan ve hissettiren şiirlerin yer alacağı yarışma sonrasında şiirler kitapta toplanacak. Şiirler, şair ve yazarlar Mehmet Taş, Mehmet Gözükara, Mahir Başpınar ve Edebiyet Öğretmeni Akif Dut’tan oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarışma, herkese açık olacak. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması bulunmayacak. Yarışmada biçim ve ölçü sınırlandırması olmayacak. Şiirler hece ölçüsü ve serbest şiir kategorisinde ayrı ayrı değerlendirilecek. Her yarışmacı, yarışmaya en fazla iki şiirle katılabilecek. Yarışmaya katılan şiir daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olacak. Yarışmacılar, katılım formunu doldurarak şiirle birlikte e-mail ortamında gönderecekler. Yarışmacılar, gönderecekleri şiirin sağ üst köşesine rumuz (takma isim) yazacaklar. Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra şiirlerini ve başvuru formunu ş[email protected] adresine gönderecekler.

Şiirler Times New Roman yazı karakteriyle, bilgisayar ortamında, A-4 kâğıdına, 12 puntoyla ve 1,5 satır aralığında yazılacak. Gönderilen şiirlerin uzunluğu 50 satırı aşmayacak. Şiirler 15 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar ş[email protected] e-posta adresine gönderilecek. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine iade edilmeyecek. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanabilecek, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlanabilecek. Şiirlerin değerlendirilmesinde şiirin özgünlüğü, imge ve çağrışım değeri, ahenk değeri, içerik-biçim uyumu, kelime seçimi göz önünde bulundurulacak. Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar bir araya getirilerek antoloji türünde kitaplaştırılacak.

Şiirlerin değerlendirilmesinde; temanın işlenişi, dil ve üslup, şiirin etkileyiciliği, şiirin ahengi ve imgelerdeki özgünlük gibi ölçütler göz önünde bulundurularak puanlama yapılacak. Temel insanî ve ahlakî değerlerle örtüşmeyen şiirler, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmış veya ödül almış şiirler, yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler, çok sayıda yazım hatası içeren şiirler, başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler, başvuru formu olmadan gönderilen şiirler, T.C. Anayasası'na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacak.

Dereceye giren yarışmacılara proje kapsamında; birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye de çeyrek altın ile plaket verilecek. Ayrıca jüri özel ödülleri de olacak.