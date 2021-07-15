Elbistan’dan ‘Türkiye Geçilmez’ mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5.yıldönümünde Elbistan’da düzenlenen etkinlikte ‘Türkiye Geçilmez’ mesajı verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçti. Türk siyasi tarihinin en ağır saldırısı olan darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5.yıldönümünde tüm ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Elbistan Kaymakamlığı’nın uhdesindeki etkinliklerin adresi, demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Dulkadiroğlu Caddesi oldu. Etkinlikler, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra, Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşanılanların anlatıldığı sinevizyon gösterisi izlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Akyıldız kürsüye davet edildi.

Akyıldız, Türk tarihine değindiği konuşmasında, Bilge Kağan’ın, “Ey Türk; üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir” sözünü hatırlattı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, ülkemizin bağrına hançer sokmak isteyen ihanet şebekesini asla unutmayacaklarının altını çizdi.

Bu milletin birliğine, dirliğine, iradesine ve bağımsızlığına göz diken hainlere en güzel cevabı yine milletin verdiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Mazisi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz, oynanan oyunu binlerce tanka bedel yüreği ile bozup ülkesine, bağımsızlığına, bayrağına göz dikenlere unutulmayacak bir ders verdi. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen bu alçakları lanetliyoruz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenlere bir daha fırsat vermesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun. Hain darbecilere geçit vermeyen, ülkeleri için canlarını veren demokrasi şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Programda daha sonra 15 Temmuz gazisi Mehmet Bostan, katılımcıları selamladı. İlkokul öğrencisi Hirasu Kara da İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu. Küçük Hirasu, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programa katılan Harun Beyaz da seslendirdiği ezgiler ve şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlikte, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Etkinliklere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, daire amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.