Elbistan’dan TKDK’ya 45 milyon TL yatırım bütçeli 15 proje

Elbistan’dan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’ne sunulan projelerin yatırım miktarı 45 milyon lira olurken; söz konusu projelerin tamamının kabul edilmesi halinde hayvancılık yatırımları için ilçeye 22 milyon 500 bin TL’lik kaynak aktarımı yapılacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun uygulamakta olduğu IPARD II Programının 5. Çağrı Döneminde başvuru süreci tamamlandı. Programın uygulandığı iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ta bu dönemde, toplam yatırım bedeli 60 milyon TL olan 24 adet yatırım projesi TKDK İl Koordinatörlüğü’ne sunuldu. 30 milyon TL hibe talebi olan bu projelerin değerlendirme süreci başladı. Söz konusu projelerde öne çıkan ilçe ise Elbistan oldu. Elbistan’dan 1’i et entegre tesisi ve 14’ü de hayvancılık olmak üzere 15 proje İl Koordinatörlüğü’ne sunuldu. TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nde değerlendirme süreci devam eden projelerin toplam yatırım miktarı ise 45 milyon lira. Tüm bu yatırımların onay görmesi halinde üretici ve yatırımcıya 22 milyon 500 bin TL hibe verilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 5. Çağrı Dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, “Hayvancılık ve gıda işleme yatırımlarını kabul ettiğimiz bir başvuru dönemini daha geride bırakmış durumdayız. Çağrı ilanının yayınlanmasının ardından Uzman arkadaşlarımızla beraber Kahramanmaraş’ta çok ciddi bir tanıtım süreci yürüttük. Bütün ilçelerimizde toplantılar yaptık, mevcut işletmeleri ziyaret ettik ve vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geldik. Kurumumuzun sağlamış olduğu destekleri anlattık ve kentimizin her dönemde bu desteklerden daha fazla yararlanması gayesiyle çalıştık. Geçtiğimiz günlerde de başvuru süreci sona erdi. 5. Çağrı döneminde 2’si süt hayvancılığı olmak üzere 22 adet hayvancılık projesinin yanı sıra 1 adet dondurma üretim tesisi ve 1 adet kesimhane/et parçalama tesisi kurulumuna dair proje aldık. Bu sürecin hem başvuru sahiplerimiz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Elbistan, Afşin, Dulkadiroğlu, Göksun, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde gerçekleştirilmesi planlanan bu yatırımlara ilişkin başvuruların değerlendirme sürecinin başladığını ifade eden Ceyhan, bütün başvuruları desteklemeyi arzu ettiklerini belirterek Kahramanmaraş ekonomisine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

8 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 6. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, mantar/misel üretimi, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları destekleyeceklerini belirten İl Koordinatörü Ceyhan, bahsi geçen sektörlere ilişkin başvuruları 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren İl Koordinatörlüğü’nde kabul etmeye başlayacaklarını söyledi.