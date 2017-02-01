Elbistan’dan Suriye’ye 15 tır yardım malzemesi gönderildi

Elbistan’dan Suriye’ye gönderilen yardım tırı sayısının 15’e ulaştığı belirtildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde başlatılan ve Elbistan Çarşı Atik Cami yanında kurulan çadırda yardımların kabul edildiği 2 ayrı kampanyada bugüne kadar toplanan 15 tır malzeme, Suriye’deki savaş mağdurlarına gönderilmişti.

2016 yılı başında başlayan kampanyanın ilk bölümünde 9 tır dolusu yardım malzemesi toplanan Elbistan’da, yılın son kampanyasında ise 6 tır daha yardım toplanarak, Suriye’ye uğurlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Yardım Vakfı’nın bir yıl önce başlattıkları Suriye’ye Yardım Kampanyası kapsamında 5 tır dolusu insani yardım malzemesi daha gönderildi.

Yardım tırlarını uğurlama töreninde bir konuşma yapan Genel Sekreter Züver Çetinkaya, kampanyaya destek veren Kahramanmaraş halkına minnet duyduklarını söyledi.

Çetinkaya, yaptığı konuşmada, “Bugün burada 5 yardım tırını daha uğurluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Hayrat Yardım Vakfı işbirliği ile 15 Temmuz Şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz yardım kampanyamıza destek veren tüm sanayici ve işadamlarımıza, Kahramanmaraş’ın yardımsever halkına, okullarımızda öğrencilerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Suriye’de yaşanan zulme karşı orada bulunan kardeşlerimize yardım etmek ve yaralarına merhem olabilmek adına böyle bir kampanya başlatmıştık. Umarız oradaki zulümler son bulur ve kardeşlerimiz rahata ve huzura kavuşur. Bu vesile ile bir kez daha tüm hayırsever Kahramanmaraş Halkımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Bugüne kadar Suriye’ye gönderilen 148 tır yardım malzemesinin içinde şunlar bulunuyor:

“35 Tır giyim,23 tır un, 19 tır gıda kolisi, 17 tır muhtelif gıda ve giyim, 11 tır kömür, 11 tır battaniye, 5 tır yatak, 5 tır muhtelif gıda, 5 tır ev eşyası, 5 tır ayakkabı, 4 tır su, 2 tır et konservesi, 2 tır okul sırası, 2 tır yaş sebze ve meyve, 1 tır halı, 1 tır çocuk gıdası. Ayrıca bu yardım kampanyası kapsamında ilçelerden gelen 45 yardım tırının dağılımı ise; Elbistan 15 Tır, Göksun 3 tır, Afşin 15 tır, Nurhak 3 tır, Andırın 3 tır, Pazarcık 2 Tır, Çağlayancerit 1 Tır, Dulkadiroğlu 1 tır, Türkoğlu 1 tır, Ekinözü 1 tır.”



