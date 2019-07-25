Elbistan’dan sonra Ekinözü ve Nurhak’a da atık su arıtma tesisi

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, personel ve idarecileriyle bir araya gelerek 5 yıllık yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Genel Müdür Özdemir, 4 aylık süreçte yapılan çalışmaları da değerlendirerek personeli çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde şehrin altyapısını modern sistemleri kullanarak sorunsuz hale getireceklerini belirten Özdemir, il genelinde içme suyu problemine son vermek istediklerini, gelecek planlamalarını da bu doğrultuda hazırladıklarını dile getirdi.

‘Kahramanmaraş’ı çevre dostu şehir haline getireceğiz’ diyen KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Tüm ilçelerimizde atık su arıtma tesisi inşa etmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Afşin, Türkoğlu, Pazarcık ve Kahramanmaraş Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin ardından diğer ilçelerimize de Atık Su Arıtma Tesislerini kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekinözü, Andırın, Nurhak, Ilıca ve Tekir Atık Su Arıtma Tesisi projelerimiz hazırlanarak İLBANK tarafından onaylandı. Göksun, Çağlayancerit ve Şekeroba/Beyoğlu Atık Su Arıtma Tesislerimizin projeleri hazırlandı. İLBANK tarafında onay aşamasında. Ayrıca Arıtaş ve çevre yerleşim yerleri için de Afşin Atık Su Arıtma Tesisimizde kapasite artırımı yapılarak bu bölgelerimizin atık su problemine son vereceğiz.

Elbistan’a dev yatırım

Elbistan ilçemize Atık Su Arıtma Tesisi kazandırıyoruz. Tesis kendi elektriğini üretebilecek ve ileri biyolojik bir atık su arıtma tesisidir. Proje kapsamında Pınarbaşı kaynağından Söğütlü Çayına kadarki alanda Ceyhan Nehri boyunca yapılacak toplam 33 km kolektör hattı ile ilçenin kanalizasyonu toparlanıp Karaelbistan’da inşa edilecek tesiste arıtılacak. 2032 yılı için 82 bin 743 eşdeğer nüfus, 2047 yılı için 98 bin 418 eşdeğer nüfus kapasiteli tesisin yapım işi ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek. Şu anda ihale sürecinde son aşamaya gelindi. Geçtiğimiz günlerde yapım ihalesine girecek firmalara yer gösterimi yapıldı. Yapım ihale sürecinin de yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor” ifadelerini kullandı.













