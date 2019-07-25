Elbistan’dan sonra Ekinözü ve Nurhak’a da atık su arıtma tesisi

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, personel ve idarecileriyle bir araya gelerek 5 yıllık yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Genel Müdür Özdemir, 4 aylık süreçte yapılan çalışmaları da değerlendirerek personeli çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde şehrin altyapısını modern sistemleri kullanarak sorunsuz hale getireceklerini belirten Özdemir, il genelinde içme suyu problemine son vermek istediklerini, gelecek planlamalarını da bu doğrultuda hazırladıklarını dile getirdi.
‘Kahramanmaraş’ı çevre dostu şehir haline getireceğiz’ diyen KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Tüm ilçelerimizde atık su arıtma tesisi inşa etmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Afşin, Türkoğlu, Pazarcık ve Kahramanmaraş Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin ardından diğer ilçelerimize de Atık Su Arıtma Tesislerini kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekinözü, Andırın, Nurhak, Ilıca ve Tekir Atık Su Arıtma Tesisi projelerimiz hazırlanarak İLBANK tarafından onaylandı. Göksun, Çağlayancerit ve Şekeroba/Beyoğlu Atık Su Arıtma Tesislerimizin projeleri hazırlandı. İLBANK tarafında onay aşamasında. Ayrıca Arıtaş ve çevre yerleşim yerleri için de Afşin Atık Su Arıtma Tesisimizde kapasite artırımı yapılarak bu bölgelerimizin atık su problemine son vereceğiz.
Atık su arıtma tesisini kuracagınıza bir salça fabrikası kurunda memleket kalkınsın sal cahana gitsin.. ne değişecek 2 tane koca termik santral her tarafı batırıyor zati