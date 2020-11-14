Elbistan’dan Kahramanmaraş’a Covid-19 testi desteği

Kahramanmaraş il merkezindeki pozitif vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından da görülebiliyor. İl merkezinin tamamına yakını yüksek risk anlamına gelen kırmızı renkle kaplandı. Bu durum, hastalık belirtileri gösteren vatandaşların sağlık kuruluşlarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki laboratuarlarda yapılabilen Covid-19 testlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi ve yoğunluğun önüne geçilmesi için Elbistan Devlet Hastanesi’nde açılan PCR tanı laboratuarından destek alınmaya başlandı. Kahramanmaraş’taki sağlık kuruluşlarınca alınan sürüntü örnekleri, karayolu ile Elbistan’a getiriliyor. Elbistan Devlet Hastanesi PCR tanı laboratuarında çalışılan örneklerin sonuçları aynı gün içerisinde sisteme giriliyor. PCR tanı laboratuarının, test sayısını Kahramanmaraş’tan gelen taleplerle birlikte maksimum seviyeye çıkarıldığı biliniyor.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin bu desteği ile sonuçların daha kısa sürede alınması sağlanırken; erken tanı da filyasyon ekiplerinin de temaslı kişilere daha erken müdahale etmesi için büyük önem arz ediyor.

Ekim ayından beri hizmet veriyor

Elbistan Devlet Hastanesine açılan 3. PCR laboratuarı, Ekim ayı başından beri hizmet veriyor. Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinden daha önce il merkezine gönderilen Covid-19 testleri, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılabiliyor.