Elbistan’dan İzmir’e yardım kampanyası

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 91 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı. 8 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 219 kişininse tedavisi devam ediyor. Depremin hemen sonrasında birçok kurum ve kuruluştan İzmir’deki depremzedelere destek amacıyla çeşitli yardımlar gönderildi. AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasının ise il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) aracılığı sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, afetzedelere dağıtılmak üzere tek tip standart gıda kolisi ve kullanılmamış battaniyelerin yardım için kabul edileceği belirtildi. Açıklamada, bağış yapmak isteyen hayırseverlerin kurum ile kuruluşların, Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları veya vakıfların telefon numaralarından iletişime geçmeleri istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İzmir'de meydana gelen afet sonrasında ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere sadece standart gıda kolisi (aynı içerikteki düzenli koliler)ve kullanılmamış, yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. Bu aşamada başka bir ihtiyaç bulunmamaktadır, ihtiyaç gelişmesi halinde ayrıca bildirilecektir. Vakıflarda 7/24 esasında irtibat görevlileri bulundurulacaktır. Telefonlara devamlı surette cevap verilecektir. Vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. Tüm Vakıf Müdürleri ve irtibat görevlileri, 7/24 telefonla ulaşılabilir olacaktır. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İrtibat görevlileri ile 0542 734 3946 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.”