Elbistan’dan Halep’e 7 TIR yardım malzemesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası kapsamında Elbistan’dan toplanan 7 TIR yardım malzemesi, dualar eşliğinde Suriye’nin Halep şehrine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı işbirliği organizesinde "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla Suriye’nin Halep ve Cerablus şehirlerindeki mağdurlar için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Elbistan’da başladığı günden bugüne kadar toplum hemen her kesiminin desteği ile çığ gibi büyüyen yardımlardan oluşan 7 TIR, düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan törende konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Mazhar Türk, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturu ile yola çıktıklarını söyledi.

Kampanyanın başlangıcından bugüne kadar Elbistan’da 7 TIR yardım malzemesi toplandığını kaydeden Türk, yardım kampanyasına destek olan kurumlara, kuruluşlara ve vatandaşlara teşekkür etti.





Türk, şunları söyledi:

“Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Bu sebeple dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı içerisinde olan, zulüm gören bütün Müslümanlara geçmişte olduğu gibi gelecekte de yardım etmek, acılarını paylaşmak, dertlerine derman olmak her Müslüman’ın görevidir. Bu anlamda inşallah kardeşlerimizin derdine derman olacağız. Kampanyamız devam ediyor. Yardımlar geldiği sürece devam edeceğiz. Herkes, yardımda bulunmak için yarış yaptı. Allah, bu yardımlarını kabul etsin herkesin. Elbistan halkı, cömertliğini gösterdi ve başka bir yerde sıkıntı çeken Müslüman’ın kardeşi olduğunu unutmadı ve derdine derman olmaya koştu. Herkesten Allah razı olsun.”

Daha sonra kürsüye davet edilen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, hayırlı bir seferberlik başlatıldığını söyledi. Akkoyun, “Hayırlı bir seferberlik ve güzel bir amaç için buradayız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.





Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların ve ıstırap çeken Müslümanların yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Akkoyun, “Hemen yanı başımızda yıllardır devam eden bir ıstırap var. Müslüman kimliği altında kardeşlerimiz büyük sıkıntı çekiyorlar. Bu sıkıntı çekildiği sürece de dünya ülkelerinde bu sıkıntıyı sıkıntı gören, dert bilen, canı sıkılan başta gelen ülke biziz. Bu millet ve Anadolu coğrafyasıdır. Bizler, sadece Suriye’de meydana gelen bu ıstırapla değil; dünyanın her neresinde olursa olsun bir sıkıntı gördüğümüz zaman bir ihtiyaç gördüğümüz zaman, dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız paraları, nakdi ve ayni yardımları ulaştırmaya başladık son yıllarda. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, hükümetimiz, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları ve kurumları seferberlik halinde kah Afrika’da, kah Asya’da, yanı başımızda, binlerce kilometre ötede bir ihtiyaç varsa, bir Müslüman ıstırap çekiyorsa koşmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah, bu derdi dert bilenlerden razı olsun. Kolay değil çünkü binlerce Müslüman ıstırap çekerken birçok ülke, görmezden geliyor ancak bu aziz millet, gerek yerinden kalkarak, gerek sesini yükselterek, gerekse de yardım seferberliği yaparak bu sıkıntının çözülmesi noktasında elinden ne geliyorsa yapıyor.

Bu gün, gerçekleştirilen tören çok önemli. Elbistan, bölgesinde önemli bir kent merkezi olmasını bu faaliyetle bir kez daha ispatladı. İnşallah, 7 TIR gönderiliyor. 8.’si de yola çıkacak. Bu TIR’lar, ne kadar burada kalırsa, bunlara ihtiyaç duyan oradaki kardeşlerimiz de ıstırap çekecekler. Hayrı hızlandıralım. Şoförlerimizin yolları açık olsun. Bu kampanyada emeği geçen, katkısı bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.