banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’dan Elazığ’a gönül köprüsü

Elbistanlı bir esnafın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında vatandaşların desteği toplanan gıda ve giyim malzemeleri, deprem nedeniyle zor günler geçiren Elazığ halkının yaralarına merhem olacak.

Elbistan’dan Elazığ’a gönül köprüsü
Balik Dunyasi Reklam

39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan deprem felaketi sonrası, tüm Türkiye Elazığ için birlik oldu. Türkiye’nin birçok noktasından başta Elazığ olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlara yardımlar çığ gibi büyüyor. Elbistan’da da Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde esnaflık yapan Yusuf Kurnaz, Elazığ’daki depremzedeler için sosyal medya üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. ‘Gün birlik günü’ diyen Elbistanlı esnaflar ve vatandaşlar, kısa sürede 3,5 ton gıda ve giyim malzemesini kolilere doldurup Elazığlılara gönderilmek üzere kamyonetle yola çıktı. Elbistanlı yardımseverler, özellikle kış aylarında depremzedeleri sıcak tutacak battaniye, kaban, bere, eldiven, bot gibi giyim malzemeleri ile kuru gıda ve meyve-sebzeden oluşan yardımlarla, depremde mağdur olanların yaralarını sarmaya çalıştı.

Yardım kampanyasını başlatan esnaf Yusuf Kurnaz, depremde nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek, “Elazığ’da yaşananı depremi biz de hissettik. Oradaki kardeşlerimiz, bizim kadar şanslı değildi. Birçoğunun evleri yıkıldı, can kayıpları oldu. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Tabi ki devletimiz büyük bir devlet. Oradaki kardeşlerimiz için gereken yardımları yapıyor. Bizler de karınca kararınca oradaki kardeşlerimizin yarasını sarmak istedik. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattım. Sağ olsunlar, büyük duyarlılık göstererek destek verdi halkımız. Esnafımız ve vatandaşlarımızdan 3,5 ton yardım malzemesi topladık. ‘Acınız acımızdır’ diyerek Elazığ’la Elbistan arasında bir gönül köprüsü kurduk Bu malzemeleri oradaki ilgili kurumlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
tt 3 saat önce

helal olsun duyarlı kardeslerimiz

Cevapla
Beğenmedim! (0)