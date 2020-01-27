Elbistan’dan Elazığ’a gönül köprüsü

39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan deprem felaketi sonrası, tüm Türkiye Elazığ için birlik oldu. Türkiye’nin birçok noktasından başta Elazığ olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlara yardımlar çığ gibi büyüyor. Elbistan’da da Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde esnaflık yapan Yusuf Kurnaz, Elazığ’daki depremzedeler için sosyal medya üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. ‘Gün birlik günü’ diyen Elbistanlı esnaflar ve vatandaşlar, kısa sürede 3,5 ton gıda ve giyim malzemesini kolilere doldurup Elazığlılara gönderilmek üzere kamyonetle yola çıktı. Elbistanlı yardımseverler, özellikle kış aylarında depremzedeleri sıcak tutacak battaniye, kaban, bere, eldiven, bot gibi giyim malzemeleri ile kuru gıda ve meyve-sebzeden oluşan yardımlarla, depremde mağdur olanların yaralarını sarmaya çalıştı.

Yardım kampanyasını başlatan esnaf Yusuf Kurnaz, depremde nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek, “Elazığ’da yaşananı depremi biz de hissettik. Oradaki kardeşlerimiz, bizim kadar şanslı değildi. Birçoğunun evleri yıkıldı, can kayıpları oldu. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Tabi ki devletimiz büyük bir devlet. Oradaki kardeşlerimiz için gereken yardımları yapıyor. Bizler de karınca kararınca oradaki kardeşlerimizin yarasını sarmak istedik. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattım. Sağ olsunlar, büyük duyarlılık göstererek destek verdi halkımız. Esnafımız ve vatandaşlarımızdan 3,5 ton yardım malzemesi topladık. ‘Acınız acımızdır’ diyerek Elazığ’la Elbistan arasında bir gönül köprüsü kurduk Bu malzemeleri oradaki ilgili kurumlarımıza teslim edeceğiz” dedi.