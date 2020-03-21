Elbistan’daki yatırımcılara TKDK’dan hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pademirli, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

Bu çerçevede, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 2. Grup sonuçlarının açıklandığını dile getiren Pakdemirli, “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründe, değerlendirmesi tamamlanan 503 adet proje, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin; 262’si bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 43’ü arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 95’i zanaatkârlık ve katma değerli ürün, 48’i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 14’ü makine parkı, 41’i yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor” dedi.

Onaylanan 503 projenin arasında Kahramanmaraş’ın 19 projesi yer alıyor. Bu projeler arasında da Elbistanlı yatırımcı ve girişimciler tarafından hazırlananlar çoğunluğu oluşturuyor.