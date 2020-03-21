banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’daki yatırımcılara TKDK’dan hibe desteği

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 2. Grubunda desteklenmeye değer görülen projelerden Kahramanmaraş genelinde hibe kazanan projelerin çoğunluğunu Elbistan oluşturdu.

Elbistan’daki yatırımcılara TKDK’dan hibe desteği
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pademirli, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

Bu çerçevede, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 2. Grup sonuçlarının açıklandığını dile getiren Pakdemirli, “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründe, değerlendirmesi tamamlanan 503 adet proje, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin; 262’si bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 43’ü arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 95’i zanaatkârlık ve katma değerli ürün, 48’i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 14’ü makine parkı, 41’i yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor” dedi.

Onaylanan 503 projenin arasında Kahramanmaraş’ın 19 projesi yer alıyor. Bu projeler arasında da Elbistanlı yatırımcı ve girişimciler tarafından hazırlananlar çoğunluğu oluşturuyor.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan’daki Yatırımcılara TKDK’dan Hibe Desteği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.