Elbistan’daki okullardan sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), ilçede koronavirüse karşı büyük özveri ile görev yapan sağlık personellerine malzeme desteği için kolları sıvadı. Her 3 kurumda bulunan 3 boyutlu yazıcılar tarafından siperlik üretimine başlandı. Üretilen siperlikler, ilk etapta sağlık çalışanlarının elini yüzüne götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerini koruyor. Bu siperlik ile aynı zamanda maske de kullanılıyor. 3 kurumda ilk etapta üretilen 50 siperlik, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve okul müdürleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’a teslim edildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, bu katkıda emeği geçen okul idarecilerine teşekkür etti. Elbistan Devlet Hastanesi başta olmak üzere ülke genelindeki tüm sağlık personellerinin salgına karşı verilen mücadelenin başrolünde olduğunun altını çizen Bayazıt, “Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için Elbistan MTAL, Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi ile Karaelbistan MTAL okullarımızın hazırladıkları 50 tane siper maskeyi okul müdürlerimiz ile birlikte Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım Bey’i ziyaret ederek teslim ettik. 200 tane daha yapıp teslim edeceğiz. Okullarımıza bu özverili ve anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hastanemizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım da, siperlik desteğinde emeği geçenlere teşekkür etti.



