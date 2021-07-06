Elbistan’daki MOBESE sayısı ikiye katlanıyor

Kurulacak yeni sistemin, son teknoloji kameralardan oluşacağını belirten Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Kent Güvenlik Sistemi’nin (​MOBESE) vatandaşların huzuru için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan polislere de önemli destek sağladığını belirtti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi, faillerin yakalanması ve trafik düzenlemesinde teknolojik imkanların kullanılabilmesi amacıyla görüntü, ses ve konum verilerinin işlendiği sistemler bütünü MOBESE'yi kent güvenliği için yardımcı unsur olarak kullanıyor. İlçede 50 ayrı MOBESE kamerası ile 4 tane de Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında Elbistan’daki kamera sayısını 2’ye katlayacak çalışmanın startı verildi. Son teknoloji kameraların kullanacağı sistem de ayrıca 3 farklı noktada da PTS kurulacak. Yürütülen çalışmalarla kamera sisteminin kurulacağı cadde ve sokaklarda direkler için çukurlar kazılarak, kablolar çekildi. Önümüzdeki günlerde yerleştirilecek kameralar, 24 saat güvenlik taraması yapacak. Her noktada farklı sayıda kamera bulunacak. Sistemde 360° sürekli çevresel tarama özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü robot hareketli kameraların yanı sıra, termal ve gece görüş özelliğine sahip arazi taraması yapabilen kameralar da bulunacak. Bu proje içinde, yüz tanıma özelliği de bulunacak. Son teknoloji ile donatılan kameralar, düşük ışıkta ya da karanlıkta bile en net görüntüyü elde edebilecek. Suçlu ya da suça karışmış kişiler, bu özellik sayesinde kameralardan kaçamayacak.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, MOBESE’nin, asayiş ve güvenlik noktasında birçok önemli fonksiyonu bulunduğunu belirtti.

MOBESE’nin suç işlenmesini azaltma, suçların aydınlatılmasını sağlama ve halka güven verme amaçları için etkin bir şekilde kullanıldığını anlatan Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Kentteki tüm güvenlik önlemlerine ek olarak görsel anlamda kurulan bu sistemi etkin şekilde kullanıyoruz. Bütün dünyada da bu şekilde bir yöntem tercih ediliyor. Artık sokaklar ve caddeler, MOBESE merkezimiz tarafından günün 24 saati izlenmektedir. Herhangi bir suç unsuruna karşı caydırıcılığının yanı sıra işlenen bir suçun failinin belirlenmesi, şüpheli araçların takibi gibi birçok konu kayıt altına alınıyor.

Şehrimizin girişinde 3 tane PTS dediğimiz Plaka Tanıma Sistemi var. Şehre giren çıkan tüm araçların kontrolleri bu sistem tarafından yapılıyor. Kentimizde kurulan sistem, şehrin gelişmesiyle birlikte yetersiz hale geldi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, bu nedenle sistemdeki kamera sayısını yüzde 100 arttırmak için bir çalışma başlattı. Mevcuttaki 53 olarak MOBESE sayımız 100’e çıkacak. Hareketli ve sabit kameralar da bu sistemde yer alacak. Ayrıca PTS 3’ten 6’ya çıkacak” dedi.

Sistemle ilgili vatandaşların farklı düşünceye kapılmaması gerektiğine dikkati çeken Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Vatandaşlarımızın bundan çok büyük memnuniyet duyması lazım. Vatandaşlarımızın güvenliğinin ve asayiş ile huzurun en üst seviyede sağlanması için bu sistemler çok önemli. Kurulum çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde bunun bitirilmesi planlanıyor. Bazı vatandaşlarımız; kurulan sistemin ne olduğunu tam olarak bilmediği için kafa karışıklığı yaşayabilir ya da farklı yorumlayabilir. Bu sistem sadece mevcut sistemin kapasitesinin arttırılmasına yönelik bir çalışma. Bu da güvenlik anlamında vatandaşların lehine olan bir çalışma. Vatandaşlarımız da bu konuda rahat olsunlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ilçemizin asayişi noktasında her türlü tedbiri alıyoruz ama bunun yanında da teknolojiden de en üst seviyede faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.

MOBESE’lerin suç ve suçluların tespiti, caydırıcılığın sağlanması gibi özelliğinin yanı sıra trafik kazası gibi 2 tarafın bulunduğu olaylarda aydınlatıcı bir fonksiyon üstlendiğini dile getiren Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Sistem, kural ihlallerinde caydırıcılık etkisi oluşturmasıyla birlikte trafik kazalarına anında müdahale etme imkanı sunuyor. Trafik kazalarında taraflar arasındaki ihtilafı önleyerek memurlarımızın işlerini kolaylaştırıyor. Böylelikle de ihtilaftan kaynaklı bireysel olayların önüne geçilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.