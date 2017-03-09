Elbistan’daki meralar kiralanacak

Elbistan’a bağlı 18 mahalledeki toplam 128 bin 644 dekar alana sahip mera, yaylak ve kışlaklar, göçerler ile sürü sahiplerine kiralanacak.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Elbistan’daki meralar, yaylak ve kışlakların kiralanmasına ilişkin duyurusunu yayınladı. Duyuruda, Elbistan ve mahalleleri sınırları dahilinde bulunan meralar, yaylak ve kışlaklar 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 12. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 13. maddesi ve İl Mera Komisyonu'nun 24.02.2017 tarih ve 660 nolu kararı ile mevsimlik olarak göçerlere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edileceği kaydedildi.

Elbistan’a bağlı Aksakal, Gücük, Günaltı, Horhor, Kalaycık, Köseyahya, Köşk, Ovacık, Özbek, Özcanlı, Topallı, Yapılı, Gümüşdöğen, Elmalı, Kantarma, Karahasanuşağı, Sünnet ve Uzunpınar mahallelerinde bulunan mera, yaylak ve kışlakların mevsimlik olarak göçer ile sürü sahiplerine ihale usulüyle kiralanacağı bildirildi. Yaylak ve kışlaklarda 14 bin 730 küçükbaş hayvan otlatılabilecek.

Elbistan’da 18 merkezi kapsayan ve Kahramanmaraş İl Mera Komisyonu'nun kararına istinaden düzenlenecek ihaleye ilişkin olarak yapılan açıklamada, ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi.