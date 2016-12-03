Elbistan’daki lisanssız GES yatırımlarına A Termik dopingi

Elbistan ve Afşin bölgesinde kurulacak lisanssız güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi, A Termik Santrali’ne tahsis edilen 46 MW ile toplam 235 MW’ye ulaştı.

Kahramanmaraş geneline ayrılan 235 MW kapasitenin tamamı, çağrı mektubu verilen lisanssız güneş enerjisi santrallerinin de kapasitesi dolmuş durumda. Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde yer alan Doğanköy TM’nin ise toplam 60,79 MW kapasitesinin büyük bölümü ise, Büyükyapalak Mahallesi’ndeki lisanslı güneş enerjisi santralleri tarafından kullanılıyor.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) lisanssız elektrik üretimi kapsamında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri için tahsis edilen trafo merkezi kapasitelerinin Aralık 2016 itibariyle güncel durumunu açıkladı. Ülke genelinde mektubu verilen GES kapasitesi 6686,88 MW olarak belirlendi. Türkiye genelinde toplam çağrı mektubu verilen GES + RES kapasitesi haricinde tahsis edilmeyen mevcut durumda başvuruya açık kapasite 128 MW olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş genelinde kurulacak güneş enerjisi santrallerine ayrılacak kapasite, daha önceki dönemlere göre yüzde 20 oranında artarak 235 MW’ye ulaştı. İl genelindeki en büyük kapasite ise Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde bulunan Doğanköy Trafo Merkezi ile Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ndeki trafo merkezine verildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), yayınladığı duyuru ile lisanssız elektrik üretimi kapsamında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri için tahsis edilen trafo merkezi kapasitelerini güncelledi. Daha önce 7 trafo merkezi için kapasite verilen Kahramanmaraş genelinde bu sayı 11’e çıktı. Trafo merkezindeki en büyük artış ise Afşin-Elbistan A Termik Santrali oldu. TEİAŞ, bir ilke imza atarak termik santral sahasında bulunan bir trafo merkezine güneş enerjisinden üretilecek elektrik için kapasite ayırmış oldu. Lisanslı olarak biri üretime başlayan biri de yapım aşamasında olan yatırımlarla birlikte çok sayıda güneş enerjisi santrali (GES) girişimi bulunan Elbistan için de 60,79 MW kapasite ayrıldı. Duyuruya göre Göksun TM için 7 MW, Kahramanmaraş-2 TM için 18,6 MW, Kılavuzlu TM için 11,8 MW, Kılılı TM için 40,93 MW, Andırın TM için 1,96, Narlı TM için 15,95 MW ve BOTAŞ PS-5 TM için de 19 MW kapasite belirlendi.

En düşük kapasite ile değerlendirildiğinde 1 MW’lık bir güç, yaklaşık 300 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, toplu ulaşım, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. 1 MW’lik kurulu gücü olan güneş enerjisi santralinden yıllık ortalama 1 milyon 500 bin kwh elektrik üretiliyor. 1 MW kurulu güce sahip olan lisanssız GES için yatırımcının cebinden 1 milyon ila 1 milyon 300 bin AVRO çıkabiliyor. Yıllık 1 milyon 500 bin kwh elektrik üreten bir GES böylece 5-6 yıl arasında kendisini amorti ediyor. GES’lerin 25 yıllık ömrü bulunsa da sistem ömür boyu elektrik üretmeye devam ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 2014 yılında Elbistan’ı güneş enerjisi yatırımlarında teşvik kapsamına almasıyla birlikte ilçede hız kazanan yatırımların, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne tahsis edilen kapasiteyle birlikte önümüzdeki günlerde hayata geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), geçtiğimiz aylarda düzenlediği yarışma ile bir firmaya 10 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurmak için ön lisans verdi. 29 Nisan 2015’te gerçekleştirilen yarışmanın sonucunda ise Elbistan bölgesine kurulacak GES için 10 MW kurulu güce izin verilmiş; yarışmayı ise Solar Ventures Sarı En. Yat. San. ve Tic. A.Ş. isimli firma kazanmıştı. Söz konusu firma, ELBİSTAN 1 GES ismini verdiği güneş enerjisi santralinin Doğanköy TM’ye 1,7 km uzaklıkta olacağını açıklamıştı. Solar Ventures Sarı. En. Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin, 10 MW’lik Elbistan 1 GES için en yüksek teklif olan MW başına 2 milyon 100 bin TL teklif vererek kazanmıştı.

Kurulu gücü 1 MW’nin altında olan lisanssız güneş enerjisi santralleri için de Elbistan’a bağlı Doğan, Evcihüyük, Gökçek, Büyük ve Küçük Yapalak ile İncecik Mahalleleri’ndeki arazilerde ölçümler ve testler yapılmaya devam ediyor.



