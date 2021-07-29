Elbistan’daki içme suyu projeleri için imzalar atıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki içme suyu, altyapı ve çevre yatırımları için İller Bankası ve AB kaynaklı toplamda 1 milyar liralık hibe ve kredi anlaşması imzalamıştı. Söz konusu 1 milyar liralık bütçenin aslan payı, Elbistan ve Afşin için büyük önem arz eden, başlama ve bitiriliş tarihleri sürekli ertelenen projelere ayrılmıştı. Bu projelerden biri, Elbistan’la birlikte Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 215 yerleşim biriminden toplanan çöplerin bertaraf edileceği Katı Atık Entegre Tesisi oldu. Elbistan’ı çöp dağından kurtaracak proje için 170 milyon lira kaynak kullanılacak. Elbistan ve Afşin ilçelerine Sarımağara kaynağından cazibe ile içme suyu temin edilmesi için bir süre önce başlatılan ancak çok ağır ilerleyen içme suyu isale hattı yatırımı için de 260 milyon lira bütçe belirlenmişti. Elbistan’daki içme suyu şebeke yenilenmesi için ise 90 milyon liralık kaynak aktarılması kararlaştırılmıştı.

Elbistan ve Afşin ilçesine Sarımağara kaynaklarından cazibeli olarak içme suyu teminini öngören proje ile Elbistan’daki içme suyu şebekesinin yenilenmesini öngören projenin müşavirlik hizmetleri için imza töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’ndeki imza törenine KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ve müşavir firmaların temsilcileri katıldı.

KASKİ Genel Müdürü Kavak, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “FRIT-II kapsamında yapılması planlanan Elbistan İçmesuyu Şebeke, Afşin-Elbistan İçmesuyu İsale Hattı projelerinin müşavirlik hizmetleri için müşavir firma LİV İnşaat- Libanconsult Ortak Girişimi ile imza törenini gerçekleştirdik” dedi.