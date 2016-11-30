Elbistan’daki hava kirliliği değerleri gizleniyor mu?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ilçenin üstüne kâbus gibi çöken kirli havadan elde edilen veriler, son bir haftada ‘sağlık alarmı’ seviyesinin de üstünde gerçekleşirken, belli saatlerdeki kirlilik oranlarının Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nu raporlarına yansıtılmaması, akıllarda soru işareti doğmasına neden oldu.

Hava kirliliği verileri açısından Türkiye’nin en kötü havasına sahip merkezleri arasında ilk 10’dan düşmeyen Elbistan’da, son bir haftadır özellikle de akşam saatlerinde nefes almak bile zorlaşıyor. Sabah ve gündüz saatlerinde bir nebze olsun düzelen hava kalitesi, kalorifer ve sobaların yanmaya başladığı 16.00’dan itibaren adeta sis bulutuyla kaplanarak, yaşanılmaz bir şehir haline geliyor.

Elbistan’da son bir hafta içerisinde artan hava kirliliği nedeniyle partikül madde ve kükürtdioksit oranı tavan yaparken, solunan hava ciğerlerimizi yakmaya başlarken bu olumsuzluktan en çok da çocuklar ve yaşlılar etkileniyor. İlçeye hakim tepelerden bakıldığında Elbistan, insan sağlığını direkt olarak etkileyen kirletici maddelerin oluşturduğu yoğun bir duman ve sisin içerisinde kayboluyor.

Bölgede kurulu bulunan termik santrallerden atmosfere verilen gazlar, nüfus artışı ve göçe bağlı olarak hızlı ve düzensiz şehirleşme, yerleşim merkezleri arasında kalan sanayi bölgeleri, motorlu araç sayısının artması ve kış aylarında kullanılan katı yakıtlar; yaşanan hava kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturuyor. Kış aylarında hava kirliliği oluşmasında en önemli kaynak ısınma kaynaklı olarak kullanılan kömür ve diğer maddeler olarak gösteriliyor. Isınma amaçlı olarak düşük kaliteli yakıtların kullanılması, yanlış yakma yöntemlerinin uygulanması ve kullanılan yakma sistemlerinin düzenli olarak bakımının yapılmaması da bu olumsuzluğun tuzu biberi oluyor. Hava kirliliği, kronik astım, alerjik hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kalp ve tansiyon rahatsızlıklarını tetikliyor.

Son bir haftadır zehir soluyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, daha önceki yıllarda Türkiye’nin 81 ili ve bağlı ilçeleri arasında hava kirliliği noktasında ön sıraları kaptırmayan Elbistan’ın son bir haftalık hava kalitesi raporlarında ise, kirliliğin en üst seviyeye çıktığı saatlerde PM10 değerlerinin girilmediği ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Raporları’na göre Elbistan ilçe merkezindeki hava kalitesi, özellikle saat 17.00-18.00 ve 19.00 arasında ‘tehlikeli’ sınıflandırmasının da üstünde kirliliğe sahip çıktı. Elbistan’ın havasındaki PM10 değeri, tehlikesi sınıflandırmasının tavan değeri olan 500’ün üzerine çıkarak 694 PM10’a ulaştı. Aynı saatlerdeki SO2 değeri de normal şartların 4-5 kat üzerine çıktı.

Belli saatlerdeki veriler neden raporlara yansıtılmıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nun 22-28 Kasım 2016 tarihleri arasındaki ölçüm değerleri incelendiğinde ise kafalarda soru işaretlerine neden olan sonuçlarla karşılaşıldı. Kaloriferlerin ve sobaların hemen hemen aynı anda yakılmaya başlandığı saat 17.00’den sonra elde edilen verilerin, Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nun raporlara yansıtılmadığı görüldü. PM10, SO2, hava sıcaklığı, rüzgar yönü, rüzgar hızı, bağıl nem ve hava basıncı değerlerinin yansıtıldığı raporda sadece insan hayatı üzerinde en önemli olumsuz etkisi olan PM10 değerinin olmaması, çok yüksek rakamlara ulaşan sonuçların gizlendiği görüşünün ortaya atılmasına neden oldu.

Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Raporu’na göre 22 Kasım 2016 günü saat 17.00’de havadaki partikül madde (toz, is, duman) oranını simgeleyen PM10 oranı 536 µg/m³’e ulaştı. Ancak aynı günkü raporda 18.00’deki PM10 değeri yer almadı. 23 Kasım 2016’da saat 17.00’de PM10 seviyesi 694 µg/m³ oranını buldu. Raporda 18.00 ve 19.00 saatlerinin veri alanları boş bırakıldı. Raporlara eksik veri girişi 24-26-27 Kasım 2016’da ise 3’er saate çıktı. Raporda 17.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinin PM10 değerleri belirtilmedi. Diğer günlerde ise 2’şer saatlik dilimlerde veri girişinin olmadığı gözlendi.

İnsanlar saat 17.00’den sonra nefes almakta zorlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elbistan’ın gündüz saatlerindeki hava kalitesini ise ‘hassas’ olarak sınıflandırdı ve “Hava kalitesi yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyededir” uyarısını yaptı. Saat 16.00’da PM10 değerlerinde 0-50 arasındaki ‘iyi’ kriterine göre PM10 değeri 5 kata yakın artıyor ve 250 µg/m³’e ulaşıyor. Saat 17.00’de ise bu seviye 10’katı da geçerek 694 µg/m³’e ulaşıyor. Kirliliğin bu seviyeye ulaşması ise, Hava Kalite İndeksi’ne göre ‘Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir’ olarak derecelendiriliyor. Kirletici parametreler ve sağlık etkileri ise, ‘Solunum yolu ve göz hastalıkları, kanser, kalp problemleri, solunum yolu hastalıkları, bebek ölüm oranlarında artış ile kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınma kapasitesinde azalma, ölüm’ olarak aynı indekste uyarıcı olarak yer alıyor.

PM10 650 olunca Çin’de alarm verilmişti

2015 yılında Çin’de hava kirliliğinin yükselmesi nedeniyle kırmızı alarm verilmişti. Çin’in başkenti Pekin’de okullar kapatılmış, inşaat çalışmaları durdurulmuştu. Pekin’de hava kirliliğini ölçen uygulama iki yıl önce başlatılırken bu süreçte ilk kez kırmızı alarm verilmişti. Kış mevsiminde turuncu alarmın uygulandığı Pekin’de havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM10 oranı 650’ye ulaşarak, Dünya Sağlık Örgütünün hava kirliliğinde kabul ettiği güvenilir eşik olan 25 değerinin 26 katına çıkmıştı.

Elbistan’da ise bu kış en yüksek 23 Kasım 2016 günü saat 17.00’de PM10 oranı, Çin’de kırmızı alarma neden olan 650 µg/m³’ü aşarak 694 µg/m³’e ulaşırken, verilerin yansıtılmadığı gün ve saatlerde bu oranın hangi rakama ulaştığı ise sırrını koruyor.





Tarih Zaman PM10 SO2 Hava

Sicakligi Ruzgar Yönü Ruzgar Hizi Bagil Nem Hava Basinci µg/m³ µg/m³ °C Derece m/s % mbar 22.11.2016 15:00 51 4 11 171 1 61 718 22.11.2016 16:00 91 6 11 104 1 57 763 22.11.2016 17:00 536 11 7 218 1 55 788 22.11.2016 18:00 10 4 126 1 54 771 22.11.2016 19:00 150 7 3 260 1 51 809 22.11.2016 20:00 245 5 1 213 1 49 879 23.11.2016 16:00 135 5 10 112 1 56 763 23.11.2016 17:00 694 10 6 302 1 54 795 23.11.2016 18:00 9 3 314 1 52 824 23.11.2016 19:00 7 1 256 1 49 860 23.11.2016 20:00 412 5 -1 181 1 48 890 23.11.2016 21:00 183 4 -3 212 1 47 902 24.11.2016 15:00 138 8 11 71 1 61 693 24.11.2016 16:00 189 6 11 195 0 56 735 24.11.2016 17:00 10 5 278 0 54 774 24.11.2016 18:00 11 3 173 0 51 818 24.11.2016 19:00 8 1 213 0 49 856 24.11.2016 20:00 317 5 -2 223 1 47 881 24.11.2016 21:00 155 5 -3 231 1 47 887 25.11.2016 16:00 181 6 10 44 1 55 747 25.11.2016 17:00 676 8 5 311 0 53 788 25.11.2016 18:00 10 2 303 1 51 823 25.11.2016 19:00 8 0 226 1 49 856 25.11.2016 20:00 546 5 -2 173 1 47 876 25.11.2016 21:00 143 4 -3 197 0 46 889 25.11.2016 22:00 172 4 -4 187 1 46 898 26.11.2016 16:00 224 7 9 90 1 55 773 26.11.2016 17:00 617 10 4 204 1 53 808 26.11.2016 18:00 10 2 287 1 51 841 26.11.2016 19:00 10 0 180 1 49 868 26.11.2016 20:00 7 -1 196 1 48 873 26.11.2016 21:00 203 6 -3 228 1 47 880 26.11.2016 22:00 153 6 -3 165 1 46 895 27.11.2016 15:00 145 9 9 103 1 60 716 27.11.2016 16:00 192 8 9 120 1 55 751 27.11.2016 17:00 14 5 259 1 53 786 27.11.2016 18:00 25 2 191 1 51 825 27.11.2016 19:00 13 1 191 1 49 843 27.11.2016 20:00 276 10 -1 247 1 48 860 27.11.2016 21:00 312 7 -2 218 1 47 876 28.11.2016 16:00 185 15 10 175 1 56 735 28.11.2016 17:00 510 23 6 201 1 55 745 28.11.2016 18:00 12 4 175 2 56 719 28.11.2016 19:00 156 15 6 171 1 53 759 28.11.2016 20:00 308 16 3 148 1 52 772 28.11.2016 21:00 307 12 2 134 1 51 767