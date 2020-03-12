Elbistan’daki hastanın koronavirüs tahlil sonuçları negatif çıktı

Elbistan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra koronavirüs şüphesiyle Kahramanmaraş’a sevk edilen hastanın tahlil sonuçları negatif çıktı.
Umre dönüşü rahatsızlanan 70 yaşındaki bir kadın, Elbistan Devlet Hastanesine başvurmuştu. Yüksek ateş tespit edilen yaşlı kadından koronavirüs şüphesiyle kan ve boğaz kültürü örnekleri alınmıştı. Yaşlı kadın da tedavisinin devamı için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yaşlı kadının Sağlık Bakanlığındaki test sonuçları negatif çıktı. Hastada koronavirüs bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.