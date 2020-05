Elbistan’daki halk otobüsü esnafına 44 bin TL maddi destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yolcu sayısının yüzde 50 sınırlandırılması, koruyucu maske kullanımı şartı, otobüslerin her gün dezenfekte edilmesi, sağlık personeline ücretsiz biniş, koruyu maske dağıtımı, otobüslerin girişine dezenfekte kutusu koymak gibi birçok kararlar alıp hayata geçirilmesini sağlamıştı. Bu karar ve çalışmalara bağlı olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirlerinden etkilenen özel halk otobüsleri esnafına, Meclis kararı ile Nisan ayı için Pandemi Gelir Desteği Ödemesi yapılmıştı. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada il merkezinde çalışan 348 aracın her biri için 2 bin 500 TL, Elbistan’da çalışan 44 aracın her biri için 1.000 TL, toplamda 44 bin TL maddi destek yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Hem toplu taşımanın aksamaması hem de Kovid-19 salgının önlenmesi amacıyla alınan kararlardan etkilenen merkez ve çevre ilçelerde çalışan toplu taşıma esnafına, Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararıyla verdiği gelir desteği Nisan ayı için toplam 928 bin TL’dir” denildi.