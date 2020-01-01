Elbistan’da yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye kesildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2020 yılının ilk dakikalarında ilçe genelinde uygulama yaptı. Polis ekipleri uygulama esnasında çok sayıda aracı durdurarak, alkol kontrolü yaptı. Trafikte seyir halinde olan bir otomobili durduran ekipler, sürücüyü araçtan indirerek alkol testi yaptı. Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. Alkollü olarak trafiğe çıktığı için sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından 6 aylığına el konularak, bin 228 TL para cezası kesildi.

Gece boyunca süren denetimlerde ise, kurallara uymayan ya da eksik evrakla trafiğe çıkan sürücülere toplamda 14 bin TL idari para cezası kesildi.