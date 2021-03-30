Elbistan’da ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması yapıldı

Yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması kapsamında Elbistan’da yaya geçitleri kırmızıya boyanırken, sürücülere de uygulama kapsamında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte önceliğin yayalarda olduğunu anlatan farkındalık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ adı verilen uygulama kapsamında yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığı oluşturulmak için yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Tüm Türkiye’de eşzamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Elbistan’da Taşburun İlkokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda etkinlik düzenlendi. Programlara, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

Etkinliklerde ilk olarak yaya geçitleri, kırmızıya boyandı. Daha sonra öğrenciler, jandarma trafik timleri ve trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinden geçti. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, yaya geçidinde durdurulan sürücülere, uygulama hakkında bilgiler aktardı ve broşür dağıttı. Programda öğrenciler 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ve 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' pankartları açtı.

Etkinliklerle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ülke genelinde bir süredir yaya öncelikli adımlar atıldığını hatırlattı.

Yayaların da trafikte öncelikli hale geldiğini ifade eden Kaymakam Özkan Demir, “2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığımız o günden beri yayalara duyulan saygının artması, okul ve yaya geçitlerinde çocuklarımızın ve yayaların öncelikli olarak geçmesini temin edilmesiyle birlikte sürücülerin de bu konuda duyarlılıklarının artması için çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması hayata geçirildi. Biz de bu faaliyeti icra etmek için buradayız. İnsanımıza verilen değerin gösterilmesi anlamında bir farkındalık faaliyeti düzenliyoruz. Yay geçitlerimizde kırmızı şeritler çizildi. Sürücülerimizin, bu noktada daha duyarlı olmaları için çalışıyoruz” dedi.

Elbistan’daki sürücülere de çağrıda bulunan Kaymakam Demir, “Tüm sürücülerimizden, yaya geçitlerinde yayalara ve öğrencilerimize saygıya davet ediyoruz. Sürücülerin olduğu gibi yayaların da kendine ait kuralları var. Yaya geçitlerinde, levhaların olduğu yerde, okul geçitlerinde, hastane geçitlerinde, kavşaklarda üstünlük yayalardadır. Bunun mutlaka hatırlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir, daha sonra uygulama yapılan okulları ziyaret etti.

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