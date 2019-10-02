Elbistan’da ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ uygulaması yapıldı

Nöbete katılan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürücülerden trafikte önceliklerini yayalardan ve çocuklardan yana kullanmalarını istediler.

Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla yürütülen nöbet uygulaması Elbistan’da da gerçekleştirildi. Elbistan’daki yaya Geçidi Nöbeti Uygulaması’na 107 polis ve jandarma görevlisi katıldı. 17 farklı noktada 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinin Kışla Caddesi’ndeki bölümüne katılan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şube müdürleri Alparslan Ceran ve Mükremin Ceran, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçerken, o esnada polis ve diğer kamu görevlileri de etkinliğin amacı olan nöbeti üstlendi. Etkinlik sırasında 'Önce yaya' yazan yaya geçitleri önünde sürücüler de araçlarını durdurarak yayaların geçişini sağladı. Uygulamada, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Uygulamayla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 2019 yılının 'Yaya öncelikli trafik yılı' olduğuna dikkat çekerek, trafikte saygının altını çizdi.

Kaymakam Demir, “İçinde bulunduğumuz yıl İçişleri Bakanlığımızca ‘Yaya öncelikli trafik yılı’ ilan edildi. Daha önce bunun uygulamasını da hep birlikte Elbistanlı hemşerilerimizle paylaşmıştık. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla başlatılan bu proje bugün 17 noktada 107 personelle, bütün trafik personellerimizle birlikte denetimlerinin gerçekleştiriyoruz. Bugün protokolümüz ile birlikte denetimlerimizi müşahede ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma görevlilerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Trafikteki can kayıplarının yüzde 25’inin yayaların ölümünden kaynaklandığını hatırlatan Kaymakam Demir, tüm sürücüleri yayalara karşı daha hoşgörülü ve saygılı olmaya davet ederek, “Yayalarımız gerçekten trafikte önemli ölçüde mağduriyet yaşıyorlar. Toplam trafik kaybımızın yüzde 25 kadarı yayalarımızın vefatından kaynaklanan kayıplar. Bütün bu noktalarda Elbistanlı hemşerilerimizi hassasiyet ve hoşgörüye, insanımıza değer vermeye davet ediyorum. Daha güzel, daha yaşanabilir, daha medeni bir Elbistan için hepimize yakışanda bu” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, ilçede trafik noktasında bir dizi çalışma yürüttüklerini anlatarak, “Elbistan olarak buna en hızlı uyum sağlayacak kentlerdeniz. Çünkü yaklaşık 1 aydır şehrin tamamen belli noktalarının yayalaştırılması ve trafik yollarına bisiklet yollarının eklenmesi, onların ayrıştırılması, sıfır kaldırım işgalleri, yolların sıfır işgalleri ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Oto parkları bu anlamda hızla temin ediyoruz. Biz Elbistan’ı yaya öncelikli bir kent yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı bu anlamda çok duyarlı olmaya davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın okul dönemleri bizim için çok önemli. Bu bölgelerde hız sınırları daha düşük oluyor. Kentin diğer bölgelerindeki hızla gitmemeleri gerekiyor. En az yüzde 50 düşürmeleri gerekiyor. Mesela önünde bulunduğumuz yolda hız sınırı 30 km. bunun maalesef ihmal edildiğiniz görüyoruz. Dolayısıyla daha duyarlı olmaya davet ediyorum insanlarımızı” şeklinde konuştu.

Elbistan’da trafik bilinci konusundaki sosyal uyumun bir an önce yakalanacağına ilişkin inancını paylaşan Başkan Gürbüz, “İnşallah çok hızlı bir şekilde uyum yakalayacağız. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza trafik kazasız bir yıl olmasını diliyorum. Hep beraber daha mutlu, güzel, yaşanabilir bir Elbistan’ı birlikte oluşturalım istiyoruz. Çünkü belediye ulaşım konusunda çalışmaları yapar ama sosyal uyum konusu çok önemlidir. Vatandaşlarımızın bu doğrultuda bizimle beraber işbirliği içinde hareket etmesiyle yakalayabileceğimiz bir uyum bu. Bu vesile ile inşallah kazasız, trafik sorunsuz bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.



























