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Elbistan’da yapılacak çalışmalar gözden geçirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk ile bir araya gelerek, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

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Elbistan’da yapılacak çalışmalar gözden geçirildi

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk ile bir araya gelerek, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

            Bahar ayları ile birlikte başlayacak ilaçlama çalışmaları, mezarlıkların düzenlenmesi ve temizlik, caddelerin temizliği ve çöplük alanının düzenlenmesi gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

            Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde bulunan çöp döküm sahasının düzenlenmesi ve rehabilitesi hakkında da görüşmeler yapılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata, ilçe çöplüğünde bir dozer tarafından düzenli olarak çalışma yapılacağını söyledi.

            Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata, çöplük alanında yaptığı incelemelerde ilgili kişilerden bilgi aldıktan sonra, ilçeden ayrıldı. 

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Ahmet 9 saat önce

Ne çalışması oldu da çalışmaları gözden geçiriyorlar memleket bakım yok bakım

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