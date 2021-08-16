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Elbistan’da yangın ve sel afetlerine destek için istişare toplantısı yapıldı

Elbistan’da, yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde gerçekleştirilecek yardım kampanyasına destek için istişare toplantısı yapıldı.

Elbistan’da yangın ve sel afetlerine destek için istişare toplantısı yapıldı
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Elbistan Kaymakam Vekili Ahmet Can Pınar başkanlığında, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli salonunda gerçekleştirilen toplantıya, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri katıldı.

Kaymakam Vekili Ahmet Can Pınar, yaptığı açıklamada, "Akdeniz ile Ege kıyılarındaki illerde meydana gelen yangın afetleri ile Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için yardım kampanyası başlatılması hakkında karar Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı." dedi.

Yangın ve sel felaketlerinden zarar gören bölgelere yapılacak ayni ve nakdi yardımların etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için istişare toplantısını düzenlediklerini ifade eden Kaymakam Vekili Pınar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya ilçemizden en güçlü desteği sağlayacağımıza inanıyorum. Devletimiz üzerine düşeni zaten fazlasıyla yapıyor. Son günlerde olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu hafta sonu ilimizde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir uçak düştü ve 8 kişi yaşamını yitirdi. Bizim milletimiz kadirşinastır. Biz vatandaş olarak, halk olarak yardımsever ve hayırsever insanlarız. Bu yardımları organize etmek, yangın ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde ihtiyaç durumuna göre yardım yapmak için yerel yönetimimiz, kurum amirlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve sendika temsilcilerimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum."

Elbistan Kaymakam Vekili Ahmet Can Pınar, ayrıca vatandaşların cep telefonlarından "YANGIN" veya "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri kısa mesajlarla yardım kampanyasına destek olabileceklerini belirtti.

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Elbistanda Yangın Ve Sel Afetlerine Destek Için Istişare Toplantısı Yapıldı