Elbistan’da virüse karşı en güvenli yer mezarlıklar oldu

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Maske-mesafe-temizlik kurallarının hiçe sayılması sonucunda hem ağır hasta sayısı hem de ölümler artıyor. Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Elbistan’da da pozitif vaka sayılarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Sağlık durumları doğrultusunda bazı hastalar Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken durumu daha iyi olanlar evlerine gönderilerek ilaç tedavisi uygulanıyor. Ağustos ayını diken üzerinde geçiren ve pozitif vaka sayısında korkutucu boyutların görüldüğü Elbistan’da, virüse yenilenlerin sayısı da arttı. Artan vakalar, Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) adlı uygulamasında risk haritasının günlük olarak değişmesine neden oldu. İlçenin neredeyse tamamına yakını, yüksek düzeyde riski ifade eden kırmızı ile kaplandı. Yeşilyurt, Kızılcaoba, Yunus Emre ve Kümbet mahalleleri kırmızıya boyanırken diğer bölgelerde de henüz virüsün uğramadığı birkaç yer kaldı. Haritada en güvenli yerlerin mezarlıklar olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşlar ise, vaka artışlarında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasının Elbistan’ı bu tablo ile karşı karşıya bıraktığını söylüyor.

Özellikle son dönemlerde evde karantinada kalması gereken pozitif vaka ya da temaslıların, hiçbir şey olmamış gibi çarşı-pazar dolaşmasına da tepki gösteren vatandaşlar, “Sorumsuzluklar üst üste gelince kaçınılmaz son kapımıza dayandı. Haritada tek renk var o da kırmızı. Maskeyi kolunda ya da çenesinde taşıyanlar, hasta olduğu halde çarşıda gezenler, düğünlerde koronayla halay çekenler, uyarılara kulak asmayanların eseri bu. Bu haritaya bakarsak en güvenli yerler mezarlıklar. Virüs bir tek oralara uğramamış. Kendi sağlığınızı düşünmüyorsanız diğer insanları tehlikeye atmayın” cümlelerini sarf ettiler.





