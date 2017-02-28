Elbistan’da vektörle mücadele başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatörü Ali Mazhar Türk, bahar aylarının başlamasına kısa bir süre kala vektörle mücadelenin başladığını ifade ederek, 4 ekipte yer alan 8 personelin, bu amaçla faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Elbistan için 4 mobil ekip oluşturulduğunu ve bu ekipte 8 personelin görev yaptığını dile getiren Türk, ekiplerin kırsal mahalleler ve şehir merkezinde tüm alanları gezerek, ilaçlama çalışması yaptıklarını kaydetti.
Vektörle mücadelenin Şubat ayı ile birlikte başladığını anlatan Türk, kışlak mücadele programı kapsamında, karasinek ve sivrisinekle mücadele problemini kaynağından çözümlemenin amaçlandığını ifade etti.
Türk, yaptığı açıklamada, “Vektörle mücadeleyi bahar öncesinde başlatarak, bahar aylarında da larva mücadelesine daha da ağırlık vererek, rahat bir yaz mevsimi geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığından onaylı biyosidal ürünleri kullanan Büyükşehir Belediyesi, sağlığımızı da tehdit eden bu vektörleri, doğal dengeyi de bozmayacak şekilde tehdit unsuru olmaktan çıkarmayı amaçlamaktadır. Mücadele kapsamında il genelinde 36 araç ve sair ekipmanlarla birlikte toplam 74 personel hizmet vermektedir. Kullanılan alet ve ekipmanlar son teknoloji ile dizayn edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, çevre dostu biyosidal ürünler tercih edilmiştir. Elbistan’da ise 4 mobil ekipte 8 personel görev yapacak. Görevli personellerimiz, kırsal mahallelerimiz ve şehir merkezinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerdir” dedi.