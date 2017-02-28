Elbistan’da vektörle mücadele başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatörü Ali Mazhar Türk, bahar aylarının başlamasına kısa bir süre kala vektörle mücadelenin başladığını ifade ederek, 4 ekipte yer alan 8 personelin, bu amaçla faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Elbistan için 4 mobil ekip oluşturulduğunu ve bu ekipte 8 personelin görev yaptığını dile getiren Türk, ekiplerin kırsal mahalleler ve şehir merkezinde tüm alanları gezerek, ilaçlama çalışması yaptıklarını kaydetti.

Vektörle mücadelenin Şubat ayı ile birlikte başladığını anlatan Türk, kışlak mücadele programı kapsamında, karasinek ve sivrisinekle mücadele problemini kaynağından çözümlemenin amaçlandığını ifade etti.