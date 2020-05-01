Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’da vatandaşlar mehter marşı ile sahura kalkıyor

Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, araçlarının megafonlarından çaldıkları mehter marşı ile sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırıyor.

Elbistan’da vatandaşlar mehter marşı ile sahura kalkıyor
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Elbistan Belediyesi, bu yıl koronavirüsle mücadelenin gölgesinde geçirdiğimiz on bir ayın sultanı Ramazan’ın asırlardır süren 2 önemli geleneğini yaşatıyor. İlçe halkı, Ramazan ayında iftar vakti yaklaştığında bir kulağı ezanda diğeri ise iftar topunun sesini bekliyor. Her ne kadar koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl biraz buruk geçse de Ramazan ayında vatandaşlara moral vermek isteyen Elbistan Belediyesi, sahur için de özel bir çalışmaya imza attı. Sahurda ramazan davulcularının yerini, zabıta ekiplerinin araçları aldı. İlçedeki birçok mahallede sokak sokak gezen zabıta ekipleri, araçların ses sisteminden de mehter marşı çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Mehter marşını duyan vatandaşlar ise, ilk başta şaşırsa da camlara ve balkonlara çıkarak marşı dinliyor.

Elbistan Belediyesi’ne bu özel çalışmadan dolayı teşekkür eden vatandaşlar ise, sahura, milli duygularımızı kabartan mehter marşı ile uyandırılmanın güzel bir uygulama olduğunu dile getirdiler.

Ramazan davulcularının, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene sokaklarda olmadığını kaydeden vatandaşlar, “Salgın nedeniyle bu Ramazan ayında birçok şey farklı zaten. Birçok Ramazan alışkanlığımızı değiştirmek zorunda kaldık. Ramazan davulu yerine de mehter marşı geldi. Mehter marşı da güzel” şeklinde konuştular.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan’da Vatandaşlar Mehter Marşı Ile Sahura Kalkıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.