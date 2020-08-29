Elbistan’da ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulama; genel asayişin ve kamu düzeninin devamımın her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde gerçekleştirildi. Uygulamada; metruk binalar, alışveriş merkezleri, etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan otogar/terminal girişleri ile elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi.

3 ayrı zaman diliminde gerçekleştirilen uygulamanın Elbistan bölümüne toplam 50 polis katıldı. 10 ayrı ekip halinde yapılan uygulamada, 44 işyeri, 13 park ve çok sayıda araç kontrol edildi. 200’e yakın şahsın da genel bilgi taraması gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelesini ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.



