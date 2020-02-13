banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’da tüm okullar Cuma günü tatil edildi

Elbistan Kaymakamlığı, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.

Elbistan’da tüm okullar Cuma günü tatil edildi
Balik Dunyasi Reklam
 

Elbistan Kaymakamlığı, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.

Elbistan’da kar tatili uzadı. Elbistan Kaymakamlığı, Çarşamba akşamı etkili olan kar nedeniyle Perşembe günü için alınan tatil kararını soğuk hava ve kar yağışının devam etmesi yönündeki tahminler doğrultusunda uzattı. Kaymakamlığın aldığı karar doğrultusunda ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 14 Şubat Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. İlçedeki 34 bin öğrenci, hafta sonu ile birleşen kar tatili dolayısıyla 4 gün boyunca tatil yapmış olacak.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan uzatılan kar tatili ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlçemizde gece devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları ve yoğun buzlanma riski nedeniyle 14.02.2020 Cuma günü İlçe genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaklardır" denildi.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129