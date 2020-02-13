Elbistan’da tüm okullar Cuma günü tatil edildi

Elbistan Kaymakamlığı, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.

Elbistan’da kar tatili uzadı. Elbistan Kaymakamlığı, Çarşamba akşamı etkili olan kar nedeniyle Perşembe günü için alınan tatil kararını soğuk hava ve kar yağışının devam etmesi yönündeki tahminler doğrultusunda uzattı. Kaymakamlığın aldığı karar doğrultusunda ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 14 Şubat Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. İlçedeki 34 bin öğrenci, hafta sonu ile birleşen kar tatili dolayısıyla 4 gün boyunca tatil yapmış olacak.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan uzatılan kar tatili ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlçemizde gece devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları ve yoğun buzlanma riski nedeniyle 14.02.2020 Cuma günü İlçe genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaklardır" denildi.



