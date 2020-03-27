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Elbistan’da trafik ışıklarıyla ‘evde kal’ mesajı

Elbistan Belediyesi, koronavirüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

Elbistan’da trafik ışıklarıyla ‘evde kal’ mesajı
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Trafik ışıklarında, Elbistan ağzıyla ‘neeş görüyon’ şeklinde uyarıda bulunulması da vatandaşları gülümsetti.

Çin’den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı halktaki bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak ve geneldeki tedbirleri yerele en iyi şekilde yayabilmek amacıyla birçok çalışmaya imza atan Elbistan Belediyesi, farklı bir uygulamayı daha gerçekleştirdi. Elbistan Belediyesi, trafiğe çıkan araç sürücülerine ‘evde kal’ uyarısını sinyalizasyon sistemi ile yaptı. Belediye görevlileri, ilçe merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazısı yerleştirdi. Sarı ışık için de Elbistan ağzı ile ‘neeş görüyon’ ifadesi kullanıldı.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirlerimizi her alanda hayata yayıyoruz. Bu amaçla vatandaşlarımızın dikkatini çekmek ve evde kalmalarını sağlayabilmek için trafik ışıklarına Elbistan ağzıyla ‘neeş görüyon’, ‘evde kal’ ve ‘eve git’ ifadelerini yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu virüse karşı en önemli önlem evde kalmalarıdır. Hayat eve sığar evde kalın diyoruz” denildi.

Dikkat çeken bu yöntem, halkın ilgi odağı haline gelirken, trafik ışıklarındaki yazıları gören vatandaşlar, Elbistan ağzı kullanılmasından dolayı tebessüm ederek Elbistan Belediyesi’nin koronavirüs ile mücadelede yaptığı titiz çalışmalardan dolayı da teşekkürlerini dile getirdiler.

Sürücüler ise, trafik ışıklarındaki yazının dikkatini çektiklerini ifade ederek vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladılar.






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Elbistan’da Trafik ışıklarıyla ‘evde Kal’ Mesajı
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