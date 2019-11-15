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Elbistan’da terör örgütü PKK/KCK’ya operasyon: 8 gözaltı

Elbistan’da, terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları ve terör suçlusu hükümlülerle örgüt arasında iletişim sağladıkları ileri sürülen 8 şüpheli, jandarmanın eşzamanlı operasyonu ile gözaltına alındı.

Elbistan’da terör örgütü PKK/KCK’ya operasyon: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda terör suçlusu hükümlü ve tutuklularla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına yardım adı altında para topladıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Şüphelilerinin ilçe merkezindeki adreslerine eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, H.H, H.B, E.K, A.K, İ.M, M.D, B.K. ile D.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, işlemleri için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü ve soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü bildirildi.


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