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Elbistan’da termometreler -16 dereceyi gördü

Elbistan’da termometreler -16 dereceyi gördü

Elbistan’da hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düştü. Aşırı soğuk nedeniyle sabah direksiyon başına geçen sürücüler, araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı binalarda buz sarkıtları oluştu.

Elbistan’da kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kentte hissedilen hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 16 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde araçların camları buzdan gözükmez oldu. Sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, buzların çözülmesi için uzun süre bekledi. Bazı sürücüler, çalışmayan araçlarını çekerek sanayinin yolunu tutarken; birçok sürücü de takviye yaparak araçlarını çalıştırmanın telaşına düştü. Çatılarda eriyen karlar nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

İlçe merkezinde ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürerken kentte meteoroloji verilerine göre soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk havada sıcaklıkların -10 ila -6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.


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Elbistan’da Termometreler -16 Dereceyi Gördü