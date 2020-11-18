Elbistan’da teknik takipli tefecilik soruşturması: 29 kişiye işlem yapıldı

Elbistan’da, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tefecilik suçu kapsamında teknik takip dahil olmak üzere özel soruşturma usullerinin kullanıldığı geniş çaplı soruşturmada 2’si tutuklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Halen devam eden soruşturmalar ile yeni bulgular ve şüpheliler ortaya çıkarılması için konu üzerine kararlılıkla gidildiği belirtildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede birçok vatandaşın mağduriyetine yol açan tefecilik suçuyla ilgili olarak bir süredir yoğun mesai harcıyor. 3 ay önce başlatılan geniş çaplı soruşturma dosyasında, birçok kişi, sanık ve şüpheli olarak teknik takip ve incelemeye alındığı öğrenildi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na verdiği talimatlar uyarınca Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 135.maddesi uyarınca, şüpheli ve sanıkların telefon görüşmeleri kayıt altına alındı. Ayrıca söz konusu kişilerin, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 140.maddesi uyarınca teknik araçlarla izleme imkanını gibi özel soruşturma usullerinin de uygulandığı soruşturmada birçok suç deliline rastlandı. Soruşturma kapsamında 2’si tutuklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmaların, yeni bulgular ve şüphelilerin de ortaya çıkarılmasına yönelik olarak devam ettiği bilgisine ulaşıldı.