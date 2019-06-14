Elbistan’da tefecilik operasyonu

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şahsa yönelik olarak operasyon düzenledi. M.B. ve S.Ö. isimli şahısların ikametlerinde arama yapan KOM ekipleri, çok sayıda senet ve senet defteri ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve S.Ö., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Polisin, bu yöndeki çalışma ve operasyonlarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

