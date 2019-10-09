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Elbistan’da taklit ürün operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde taklit ürün operasyonu gerçekleştirildi.

Elbistan’da taklit ürün operasyonu
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde taklit ürün operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında arama yapılan 11 işyerinde çoğunluğu futbol kulüplerine ait eşofman, çanta ve aksesuar malzemesi olmak üzere 29 adet ürüne el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, birçok futbol kulübü ve ünlü markaların ürünlerinin taklitlerinin satıldığına dair firma avukatlarınca Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu. Şikayeti değerlendiren Elbistan Sulh Ceza Mahkemesi’nin arama ve el koyma kararlarına istinaden ilçe merkezinde bulunan 11 ayrı işyerine, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği koordinesinde eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. 11 ekipten oluşan yaklaşık 40 polisin katılımı ile 6769 sayılı Sınai Mülkiye Kanununa muhalefetten (taklit ürün) söz konusu işyerlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda değişik markalarda toplam 29 adet ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin arasında futbol kulüplerine ait eşofman, çanta ve aksesuarlar başı çekti.

Ürünlere el konulurken işyeri sahipleri de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



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