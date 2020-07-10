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Elbistan’da STEM eğitimi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Elbistan İlçe Milli eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Okul Öncesi Dönemde STEM Eğitimi” projesi gerçekleştirildi.

Elbistan’da STEM eğitimi
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Milli İrade Konferans Salonunda 4 gün süren eğitim sürecinde, uygulamalı etkinliklerden oluşan eğitim sürecinde katılımcı öğretmenler; STEM eğitimi öğretim tekniklerinin yanı sıra, robotik kodlama ders planı hazırlama ve uygulama gibi konularda bilgi sahibi oldular.

Eğitimin açılış konuşmasında Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, 2023 Eğitim Vizyonu ve Tasarım Beceri Atölyeleri için STEM eğitiminin öneminden bahsederek faydalı bir eğitim olması yönünde temennilerini iletti.

Proje koordinatörü Okan Doğan ise, ilçemizdeki öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz bu projeleri yaygınlaştırarak devam ettireceklerini söyledi.

2 grup halinde toplam 4 gün süren eğitim sonucunda, eğitime katılan öğretmenlere belgeleri takdim edildi.


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Elbistan’da STEM Eğitimi
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