Elbistan’da sosyal mesafeli ilk Cuma Namazı kılındı

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler, Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatle buluştu. Pandemi sürecindeki normalleşme takvimi doğrultusunda Elbistan’daki 23 cami ve belirlenen diğer özel alanlarda binlerce vatandaş Cuma namazı için saf tuttu. Namaz öncesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve müftülük görevlileri, sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni almasını sağladı. Namaz kılacak vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise Elbistan Belediyesi tarafından maske dağıtımı yapıldı. Vaktin girmesi ile birlikte Cuma namazı eda edildi. Namaz sonrasında eller semaya kalktı ve koronavirüs salgının sona ermesi için dua edildi.

Hükümet Konağı bahçesinde oluşturulan alanda kılınan Cuma namazı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Yaklaşık 10 haftadır Cumalarımızı kılamıyorduk. Bugün Rabbime hamdolsun İstanbul’un fethinin yıldönümünde kısmen de olsa camilerimiz açıldı. Camilerimizle beraber bazı açık alanlarda da Cuma namazı kılındı. Sosyal mesafeye uygun olarak tüm tedbirleri almıştık. Çok güzel bir tablo yaşıyoruz. Camilerimize ve Cuma namazımıza kavuşmanın bir şükür göstergesi olarak da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkiye genelinde kurbanlarımız kesildi. Biz de Elbistan’ımızda namaz öncesi kurbanımızı kestik. Rabbim, gerek Cuma namazımızı, kurbanımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Ülkemizdeki bu virüs musibetini inşallah biran önce gidersin. Bizleri, tekrar huzurlu, sağlıklı ve mutlu günlere kavuştursun. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Aylar sonra cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar ise, “Çok özel bir gün yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Yüce Mevladan bir daha bize böyle zor zamanlar göstermemesini niyaz ediyoruz” dediler.

























