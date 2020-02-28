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Elbistan’da sopalı kavga: 2 yaralı

Elbistan’da iki şahıs arasında yaşanan sopalı kavgada 1 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.

Elbistan’da sopalı kavga: 2 yaralı
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 Olay, eski Cela garajı olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, M.Ü. ile M.B. arasında, Fatih Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 32 yaşındaki M.B. vücuduna aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru S.P. de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga ihbarının ardından olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

Olay yerini güvenlik şeridi ile çeviren polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

 


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